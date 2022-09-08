ua ru
Чт, 08 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Як Єлизавета II підтримувала народ України: слова і вчинки королеви

Новость на русском →
Четвер 08 вересня 2022 21:34
Як Єлизавета II підтримувала народ України: слова і вчинки королеви Фото: Єлизавета II підтримувала Україну (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

Єлизавета II померла 8 вересня у віці 96 років сьогодні в шотландському замку Балморал. Вона стала найстарішим монархом в історії Великої Британії, та попри такий поважний вік, до самої смерті виконувала обов'язки королеви, не залишаючись осторонь від глобальних подій у світі, в тому числі й в Україні.

Королева Британії запам'яталася своєю незмінною підтримкою нашої країни. Давайте згадаємо, що Єлизавета II говорила і робила про і для України.

Хоча в Сполученому Королівстві заведено, що монархи не втручаються в політику і не роблять політичних заяв, такі обмеження не означають, що вінценосні особи не можуть проявляти публічно своїх поглядів.

Так, нещодавно Єлизавета II під час аудієнції з прем'єром Канади Джастіном Трюдо на столі біля королеви красувалася ваза з великим букетом синьо-жовтих квітів.

Як Єлизавета II підтримувала народ України: слова і вчинки королеви

Єлизавета II під час зустрічі з Джастіном Трюдо (фото: twitter.com/RoyalFamily)

Також монарх під час повномасштабної війни РФ проти України зробила дуже щедру пожертву британському комітету надзвичайних ситуацій, який займається допомогою українським біженцям.

Цієї весни на відкриття лінії метро в Лондоні Єлизавета II обрала вбрання в кольорах прапора України: на королеві був жовтий костюм і капелюшок, прикрашений квітами яскраво-синього відтінку.

Як Єлизавета II підтримувала народ України: слова і вчинки королеви

Як Єлизавета II підтримувала народ України: слова і вчинки королевиКоролева Єлизавета II без слів підтримала Україну (фото: Getty Images)

На церемонії відкриття британського парламенту 10 травня у своєму зверненні монарха також була згадана Україна: "у ці складні часи мій уряд відіграватиме провідну роль у захисті демократії і свободи в усьому світі, включаючи продовження підтримки народу України".

Перед цим, у 2016-му, Єлизавета ІІ написала листа учасниці відбіркового туру на пісенний конкурс "Євробачення 2016" Діані Месс українського походження, яка просила королеву висловитися про підтримку України. Тоді монарх пообіцяла "почути наш біль і підтримати нашу країну".

Сьогодні, 8 вересня, після смерті королеви Великої Британії Єлизавети II Букінгемський палац назвав новим монархом її сина Чарльза.

Нагадаємо також, що перед цим принц Чарльз також висловився про війну РФ проти України.

Читайте РБК-Україна в Google News
Україна Великобританія Єлизавета II
LITE
10 ознак того, що цей чоловік вас руйнує і марнує ваше життя
10 ознак того, що цей чоловік вас руйнує і марнує ваше життя