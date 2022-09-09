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Чарльза III офіційно проголосять новим королем Британії 10 вересня, - Daily Mail

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Лондон, П'ятниця 09 вересня 2022 10:24
Чарльза III офіційно проголосять новим королем Британії 10 вересня, - Daily Mail Фото: Чарльз III (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Чарльз III буде офіційно проголошений королем Сполученого Королівства на Раді зі вступу в престол, який відбудеться завтра, 10 вересня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Daily Mail.

Чарльз автоматично став королем після смерті своєї матері, але Рада зі вступу на посаду зазвичай скликається в Сент-Джеймсському палаці в Лондоні протягом 24 годин після смерті государя.

Після смерті королеви він буде скликаний пізніше, оскільки оголошення про її смерть надійшло вчора тільки рано ввечері, а значить, не було достатньо часу, щоб підготувати плани до сьогоднішнього ранку.

Нагадаємо, 8 вересня королева Єлизавета II померла у віці 96 років. До самої смерті вона виконувала обов'язки монарха Великобританії і королівств Співдружності.

Єлизавета II почала процедуру передачу королівських повноважень своєму синові принцу Чарльзу ще в липні 2022 року. Її обов'язками до останнього дня залишалися: відкриття парламенту, призначення прем'єра, державні візити.

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