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Чарльз III и Кейт Миддлтон не единственные: 5 королевских особ, у которых был диагностирован рак

Суббота 23 марта 2024 13:30
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Чарльз III и Кейт Миддлтон не единственные: 5 королевских особ, у которых был диагностирован рак Чарльз III и Кейт Миддлтон (фото: коллаж РБК-Украина)
Автор: Иванна Пашкевич

Вчера, 22 марта, принцесса Уэльска Кейт Миддлтон записала видеообращение, в котором сообщила тяжелую новость. У нее обнаружили рак, и она проходит химиотерапию. Почти несколько месяцев назад стало известно о страшном диагнозе еще одного члена британской королевской семьи - короля Великобритании Чарльза III.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, кто еще кроме короля Карла III и жены принца Уильяма страдал от онкологии.

При написании материала использовались следующие источники: Википедия.

Елизавета II

После смерти королевы Елизаветы II СМИ сообщили о ее борьбе с множественной миеломой, заболеванием, характеризующимся поражением костного мозга. Об этом заявил писатель и друг герцога Эдинбургского, Филиппа, Гайлс Брандрет.

"Я слышал, что у королевы была определенная форма миеломы - рака костного мозга, что объяснило бы ее усталость, потерю веса и проблемы с передвижением, о которых часто упоминали примерно в течение последнего года ее жизни", - написал он в биографической книге "Елизавета: интимный портрет".

Чарльз III и Кейт Миддлтон не единственные: 5 королевских особ, у которых был диагностирован рак

Елизавета II (фото: Getti Images)

Королева-мать

Бабушка Карла III в своей жизни столкнулась с несколькими онкологическими заболеваниями. Однако информация о ее состоянии здоровья была строго секретной и стала известна лишь после ее смерти.

Так, в 1966 году ей провели операцию по удалению опухоли после диагностированного рака прямой кишки, а в 1984 году ей пришлось перенести операцию по удалению кисты в груди.

Чарльз III и Кейт Миддлтон не единственные: 5 королевских особ, у которых был диагностирован рак

Елизавета Ангела Маргарита Боуз-Лайон (фото: Википедия)

Георг VI

У родного деда нынешнего короля Великобритании, Георга VI, обнаружили рак легких. Он умер в возрасте 56 лет, и несмотря на то, что недавно до этого он перенес операцию, во время которой удалили пораженную метастазами часть легкого, официальной причиной смерти был объявлен коронарный тромбоз.

Чарльз III и Кейт Миддлтон не единственные: 5 королевских особ, у которых был диагностирован рак

Георг VI​​​ ( фото: Википедия)

Эдуард VIII

Брат Георга VI, отрекшийся от престола и так и не ставший монархом, также столкнулся с раком, а именно с раком горла.

Чарльз III и Кейт Миддлтон не единственные: 5 королевских особ, у которых был диагностирован рак

Эдуард VIII (фото: Википедия)

Сара, герцогиня Йоркская

Ферги, бывшая жена принца Эндрю, одна из немногих, кто открыто рассказал о своем опыте борьбы с раком, считая, что это поможет другим осознать важность профилактики.

В 2023 году, на ежегодном обследовании, у Сары обнаружили рак молочной железы на левой груди. Чтобы предотвратить возвращение опухоли, она приняла решение сделать мастэктомию и в том же году удалила левую грудь.

В 2024-м герцогиня Йоркская объявила, что у нее снова онкология. Во время операции по реконструкции груди в 2023 году хирург предложил ей удалить две родинки.

После полугода обследования герцогине сообщили, что одна из них оказалась меланомой, что подтвердило наличие у нее рака кожи.

Чарльз III и Кейт Миддлтон не единственные: 5 королевских особ, у которых был диагностирован рак

Сара Маргарет (фото: Википедия)

Недавно мы рассказывали, что король Чарльз III после слухов о своей смерти с улыбкой вышел на публику.

Также монарх поделился трогательным фото со своей матерью, королевой Елизаветой II.

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Кейт Миддлтон Чарльз III Британская королевская семья Рак груди
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