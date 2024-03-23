Чарльз III и Кейт Миддлтон не единственные: 5 королевских особ, у которых был диагностирован рак
Вчера, 22 марта, принцесса Уэльска Кейт Миддлтон записала видеообращение, в котором сообщила тяжелую новость. У нее обнаружили рак, и она проходит химиотерапию. Почти несколько месяцев назад стало известно о страшном диагнозе еще одного члена британской королевской семьи - короля Великобритании Чарльза III.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, кто еще кроме короля Карла III и жены принца Уильяма страдал от онкологии.
При написании материала использовались следующие источники: Википедия.
Елизавета II
После смерти королевы Елизаветы II СМИ сообщили о ее борьбе с множественной миеломой, заболеванием, характеризующимся поражением костного мозга. Об этом заявил писатель и друг герцога Эдинбургского, Филиппа, Гайлс Брандрет.
"Я слышал, что у королевы была определенная форма миеломы - рака костного мозга, что объяснило бы ее усталость, потерю веса и проблемы с передвижением, о которых часто упоминали примерно в течение последнего года ее жизни", - написал он в биографической книге "Елизавета: интимный портрет".
Елизавета II (фото: Getti Images)
Королева-мать
Бабушка Карла III в своей жизни столкнулась с несколькими онкологическими заболеваниями. Однако информация о ее состоянии здоровья была строго секретной и стала известна лишь после ее смерти.
Так, в 1966 году ей провели операцию по удалению опухоли после диагностированного рака прямой кишки, а в 1984 году ей пришлось перенести операцию по удалению кисты в груди.
Елизавета Ангела Маргарита Боуз-Лайон (фото: Википедия)
Георг VI
У родного деда нынешнего короля Великобритании, Георга VI, обнаружили рак легких. Он умер в возрасте 56 лет, и несмотря на то, что недавно до этого он перенес операцию, во время которой удалили пораженную метастазами часть легкого, официальной причиной смерти был объявлен коронарный тромбоз.
Георг VI ( фото: Википедия)
Эдуард VIII
Брат Георга VI, отрекшийся от престола и так и не ставший монархом, также столкнулся с раком, а именно с раком горла.
Эдуард VIII (фото: Википедия)
Сара, герцогиня Йоркская
Ферги, бывшая жена принца Эндрю, одна из немногих, кто открыто рассказал о своем опыте борьбы с раком, считая, что это поможет другим осознать важность профилактики.
В 2023 году, на ежегодном обследовании, у Сары обнаружили рак молочной железы на левой груди. Чтобы предотвратить возвращение опухоли, она приняла решение сделать мастэктомию и в том же году удалила левую грудь.
В 2024-м герцогиня Йоркская объявила, что у нее снова онкология. Во время операции по реконструкции груди в 2023 году хирург предложил ей удалить две родинки.
После полугода обследования герцогине сообщили, что одна из них оказалась меланомой, что подтвердило наличие у нее рака кожи.
Сара Маргарет (фото: Википедия)
Недавно мы рассказывали, что король Чарльз III после слухов о своей смерти с улыбкой вышел на публику.
Также монарх поделился трогательным фото со своей матерью, королевой Елизаветой II.