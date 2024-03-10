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Король Чарльз поделился трогательным фото со своей мамой королевой Елизаветой II

Воскресенье 10 марта 2024 15:48
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Король Чарльз поделился трогательным фото со своей мамой королевой Елизаветой II Король Чарльз III (фото: instagram.com/theroyalfamily)
Автор: Юлия Любченко

Король Чарльз III в День матери поделился архивными снимками с королевой Елизаветой II и выразил свои чувства.

Об этом рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на официальную страницу королевской семьи в Instagram.

Король Чарльз III показал архивное фото с королевой Елизаветой II

Король Чарльз показал архивное фото со своей мамой и очень искренне и трогательно подписал его. На нем молодой принц Уэльский целует руку своей матери королеве Елизавете II во время активной игры в поло.

На фото монарх еще совсем молод, а вот королева выглядит счастливой и радостной, наверное, тогда она радовалась спортивным успехам сына, а он проявил к ней нежность и любовь.

Сегодня в Великобритании празднуется День Матери, именно по этому случаю Чарльз III почтил память своей мамы, которая была для него самой главной женщиной в мире и примером настоящего монарха.

По этому случаю члены королевской семьи делятся фотографиями со своими матерями. На странице короля Чарльза III появился такой снимок.

Король Чарльз поделился трогательным фото со своей мамой королевой Елизаветой II

Король Чарльз III показал фото с Елизаветой II (фото: instagram.com/theroyalfamily)

"Желаю всем матерям и тем, кто сегодня скучает по своим мамам, мирному Материнскому воскресенью", - подписал фото король.

Кейт Миддлтон, которая также находится на больничном, выложила фото с детьми и поздравила всех мам Британии с этим важным праздником.

Напомним, что Чарльз III борется с недугом - он болен онкологией и с оптимизмом реагирует на свой диагноз. Он проходит лечение и не исчезает из публичного пространства, чем доказывает, что борьба за жизнь - это и есть его смысл.

Раньше мы рассказывали о первой прогулке короля после начала лечения.

Также читайте, почему королева Камилла берет паузу в своих королевских обязанностях.

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Елизавета II Чарльз III
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