Король Чарльз поделился трогательным фото со своей мамой королевой Елизаветой II
Король Чарльз III в День матери поделился архивными снимками с королевой Елизаветой II и выразил свои чувства.
Об этом рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на официальную страницу королевской семьи в Instagram.
Король Чарльз III показал архивное фото с королевой Елизаветой II
Король Чарльз показал архивное фото со своей мамой и очень искренне и трогательно подписал его. На нем молодой принц Уэльский целует руку своей матери королеве Елизавете II во время активной игры в поло.
На фото монарх еще совсем молод, а вот королева выглядит счастливой и радостной, наверное, тогда она радовалась спортивным успехам сына, а он проявил к ней нежность и любовь.
Сегодня в Великобритании празднуется День Матери, именно по этому случаю Чарльз III почтил память своей мамы, которая была для него самой главной женщиной в мире и примером настоящего монарха.
По этому случаю члены королевской семьи делятся фотографиями со своими матерями. На странице короля Чарльза III появился такой снимок.
Король Чарльз III показал фото с Елизаветой II (фото: instagram.com/theroyalfamily)
"Желаю всем матерям и тем, кто сегодня скучает по своим мамам, мирному Материнскому воскресенью", - подписал фото король.
Кейт Миддлтон, которая также находится на больничном, выложила фото с детьми и поздравила всех мам Британии с этим важным праздником.
Напомним, что Чарльз III борется с недугом - он болен онкологией и с оптимизмом реагирует на свой диагноз. Он проходит лечение и не исчезает из публичного пространства, чем доказывает, что борьба за жизнь - это и есть его смысл.
Раньше мы рассказывали о первой прогулке короля после начала лечения.
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