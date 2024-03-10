Король Чарльз поделился трогательным фото со своей мамой королевой Елизаветой II

Король Чарльз III в День матери поделился архивными снимками с королевой Елизаветой II и выразил свои чувства.

Об этом рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на официальную страницу королевской семьи в Instagram.

Король Чарльз III показал архивное фото с королевой Елизаветой II

Король Чарльз показал архивное фото со своей мамой и очень искренне и трогательно подписал его. На нем молодой принц Уэльский целует руку своей матери королеве Елизавете II во время активной игры в поло.

На фото монарх еще совсем молод, а вот королева выглядит счастливой и радостной, наверное, тогда она радовалась спортивным успехам сына, а он проявил к ней нежность и любовь.

Сегодня в Великобритании празднуется День Матери, именно по этому случаю Чарльз III почтил память своей мамы, которая была для него самой главной женщиной в мире и примером настоящего монарха.

По этому случаю члены королевской семьи делятся фотографиями со своими матерями. На странице короля Чарльза III появился такой снимок.

Король Чарльз III показал фото с Елизаветой II (фото: instagram.com/theroyalfamily)

"Желаю всем матерям и тем, кто сегодня скучает по своим мамам, мирному Материнскому воскресенью", - подписал фото король.

Кейт Миддлтон, которая также находится на больничном, выложила фото с детьми и поздравила всех мам Британии с этим важным праздником.

Напомним, что Чарльз III борется с недугом - он болен онкологией и с оптимизмом реагирует на свой диагноз. Он проходит лечение и не исчезает из публичного пространства, чем доказывает, что борьба за жизнь - это и есть его смысл.