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Как быстро реанимировать липучку на обуви: самый простой лайфхак

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Пятница 28 января 2022 18:44
Как быстро реанимировать липучку на обуви: самый простой лайфхак Фото: Как легко и быстро восстановить липучку на обуви (freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

Обувь на липучках очень удобна и комфортна. Чащ всего это – спортивная обувь, детская или легкая летняя. Но самая большая неприятность этой обуви – липучки со временем перестают держаться и это причиняет массу неудобств.

Как быстро реанимировать липучки на обуви – читайте ниже.

Со временем мягкая часть липучки разрыхляется и это приводит к тому, что застежка перестает держаться. Еще одна причина – к липучке налипают нитки, шерсть или катышки одежды.

Единственный способ спасти любимую обувь был только один – отнести ее в мастерскую и заменить липучки. Это дополнительные расходы, да и живут потом такие липучки недолго.

Но существует народный способ реанимации липучки. Этим способом можно спасти не только застежку на обуви, а и на куртках, сумках или рюкзаках.

Вам понадобится обычная зажигалка или спичка. Нужно аккуратно поджечь растрепанные концы липучей части. Но будьте осторожны, чтобы не сжечь ворсинки липучки.

Проводите процедуру возле включенного крана с водой – в ванной или возле умывальника. Это позволит вам быстро остановить процедуру, если что-то пойдет не так.

Возьмите иглу и аккуратно удалите весь мусор из вашей липучки. Если она будет забита чем-то жестким, то зажигалка не поможет.

Постарайтесь не обжечься, так как кончики липучки будут плавиться немного. Но после этой процедуры, липучка станет как новая!

Как восстановить липучки на обуви

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