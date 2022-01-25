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Ці лайфхаки допоможуть легко помити жалюзі, не знімаючи їх

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Вівторок 25 січня 2022 22:12
Ці лайфхаки допоможуть легко помити жалюзі, не знімаючи їх Як легко помити жалюзі (freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Жалюзі - прекрасна альтернатива шторам. Їх вибирають для кухні, спальні, офісу. Однак, жалюзі збирають пил, на них осідає бруд, тому періодично їм потрібне якісне прибирання.

Тому фахівці поділились 3 методами, які допоможуть помити жалюзі легко та навіть не знімаючи їх, пише 5-Minute Crafts.

Пензлик для фарби

Візьміть пензлик, змочіть його водою і розташуйте перпендикулярно до жалюзів. Потім вставте щітку в жалюзі та витріть пил.

Це зробіть з кожною планкою і періодично мийте щітку.

Ці лайфхаки допоможуть легко помити жалюзі, не знімаючи їх

Як легко помити жалюзі, не знімаючи їх (5minutecrafts)

Мийте губкою

Для цього методу візьміть 2 губки та збоку кожної з них за допомогою ножиць виріжте широкі отвори. Також візьміть кухонні щіпки та вставте їх в отвори, які ви зробили в губках.

Після цього змочіть губки та використовуйте їх для очищення.

Ці лайфхаки допоможуть легко помити жалюзі, не знімаючи їхЯк легко помити жалюзі, не знімаючи їх (5minutecrafts)

Витирайте руками

Візьміть миску з водою і додайте до неї 1 столову ложку харчової соди. Далі розмішуйте воду, поки харчова сода не розчиниться.

Одягніть рукавичку і занурте руку в миску та чистить жалюзі, як на фото.

Ці лайфхаки допоможуть легко помити жалюзі, не знімаючи їх

Як легко помити жалюзі, не знімаючи їх (5minutecrafts)

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