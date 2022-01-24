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Не за призначенням: ці способи використання лаку для волосся вас точно здивують!

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Понеділок 24 січня 2022 16:38
Не за призначенням: ці способи використання лаку для волосся вас точно здивують! Фото: Ці способи використання лаку для волосся в побуті вам знадобляться (freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

Лак для волосся призначений для зміцнення і фіксації зачіски або укладки. Але виявляється, лаком для волосся можна видаляти плями або кріпити гачки.

Як можна використовувати лак для волосся не за призначенням і істотно полегшити собі життя, розповіли в Ukr.media.

Видаляємо плями

Солодощі, а особливо - шоколадне морозиво, залишають дуже стійкі плями. Вивести їх потім буває неймовірно важко. Але ви врятуєте свій одяг, якщо у вас під руками є лак для волосся.

Покрийте пляму рясно лаком, а після цього помістіть річ в пральну машину.

Уникаємо фарбування

Часом темне або різнобарвне взуття щільно фарбує наші шкарпетки або колготи в різні кольори. Але вихід є! Окропити лаком для волосся взуття всередині перед тим, як надіти його на ноги.

Прикріпити гачок

Останнім часом гачки на присосках стали дуже популярні. Вони зручні й для них не потрібно робити дірки в стінах. Але присоски мають властивість відвалюватися і це сильно дратує.

Тонким шаром нанесіть на присоску лак для волосся і щільно притисніть її до стіни на кілька секунд. Цього достатньо, щоб гачок довго і щільно тримався.

Потрапити ниткою в вушко голки

Не витрачайте дорогоцінний час, щоб потрапити ниткою в вушко голки. На кінчик нитки розпорошіть лак для волосся, і вона вільно потрапить у вушко без жодних зусиль.

Фіксуємо макіяж

Вам потрібно, щоб макіяж не поплив на відповідальному заході або влітку, при високій температурі повітря? Професіонали стверджують, що лак для волосся - диво-спосіб для вашого макіяжу. Просто розпиліть його на обличчя після нанесення макіяжу.

Але! Обов'язково при цьому закрийте очі, не використовуйте цей метод дуже часто і ввечері обов'язково змийте все зі свого обличчя. А шкіру змастіть зволожуючим кремом.

Прискорюємо сушку лаку для нігтів

Ви дуже поспішайте, а лак на нігтях ніяк не підсихає? Розпорошіть на нігті лак для волосся – це істотно скоротить час висихання.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, чому наші бабусі регулярно насипали сіль в унітаз.

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