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Як швидко і якісно відмити каструлю, що пригоріла: ці лайфхаки здивують усіх

Новость на русском →
Середа 29 грудня 2021 15:26
Як швидко і якісно відмити каструлю, що пригоріла: ці лайфхаки здивують усіх Як відмити пригорівшу каструлю (unsplash)
Автор: Тетяна Самарук

Частот господині мають справу з обгорілим посудом. Фахівці поділились дієвими способами, які допоможуть відмити чорну каструлю.

Про це пише kitchn.

Так, експерти пропонують 2 бюджетних способи, щоб врятувати обгорілу каструлю.

Варені лимони

Зокрема, для початку розріжте два-три лимона на четвертини й покладіть в каструлю. Далі залийте їх водою і доведіть до кипіння. Кип’ятіть протягом 5 - 10 хвилин або до тих пір, поки не побачите, як частинки пригорілої їжі випливають на поверхню.

Потім вилийте воду з лимонами та скористайтеся губкою, щоб позбутися усіх пригорілих залишків.

Це найпростіший з усіх методів, який не вимагає жодних зусиль для очищення.

Алюмінієва фольга і сода

На місце, що обгоріло насипте 2 - 3 столові ложки харчової соди й додайте трохи води, щоб вийшла паста. Далі зімніть алюмінієву фольгу і почніть терти нею каструлю навколо, поки бруд не відлущиться.

Далі каструлю помийте теплою водою з миючим.

Після такого чищення посуд має вигляд нового.

Раніше ми повідомляли, як часто потрібно прибирати й мити в будинку.

Також ми писали про метод, який допоможе за кілька хвилин очистити дверцята духовки.

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