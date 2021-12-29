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Как быстро и качественно отмыть пригоревшую кастрюлю: эти лайфхаки удивят всех

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Среда 29 декабря 2021 15:26
Как быстро и качественно отмыть пригоревшую кастрюлю: эти лайфхаки удивят всех Как отмыть пригоревшую кастрюлю (unsplash)
Автор: Татьяна Самарук

Частот хозяйки имеют дело с обгоревшим посудой. Специалисты поделились действенными способами, которые помогут отмыть черную кастрюлю.

Об этом пишет kitchn.

Так, эксперты предлагают 2 бюджетных способа, чтобы спасти обгоревшую кастрюлю.

Вареные лимоны

В частности, для начала разрежьте два-три лимона на четвертины и положите в кастрюлю. Далее залейте их водой и доведите до кипения. Кипятите в течение 5-10 минут или до тех пор, пока не увидите, как частицы пригоревшей пищи вытекают на поверхность.

Затем вылейте воду с лимонами и используйте губку, чтобы избавиться от всех сгоревших остатков.

Это самый простой из всех методов, который не требует никаких усилий для очистки.

Алюминиевая фольга и сода

На место, что обгорело насыпьте 2 - 3 столовые ложки пищевой соды и добавьте немного воды, чтобы получилась паста. Далее сомните алюминиевую фольгу и начните тереть ею кастрюлю вокруг, пока грязь не отшелушится.

Дальше кастрюлю помойте теплой водой с моющим.

После такой чистки посуда имеет вид нового.

Ранее мы сообщали, как часто нужно убирать и мыть в доме.

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