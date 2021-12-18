Цей метод допоможе за кілька хвилин очистити дверцята духовки

Багато господинь завжди у муках та за допомогою хімічних засобів намагаються очистити бруд з духовки. Однак, фахівці порекомендували метод, для якого знадобляться прості речі, які є практично на кожній кухні.

Зокрема, накопичення жиру на стінках та дверцятах духової шафи – нормальне та часте явище. Все тому, що їжа, яка готується за високих температур, може бризкати та залишати сліди на стінках.

Фахівці кажуть, що результат такого домашнього прибирання буде нічим не гіршим за той, який виконали б професіонали з клінінгової компанії.

Для нього знадобляться:

Харчова сода;

Вода;

Гумові рукавиці;

Оцет;

Розпилювач;

Серветки з мікрофібри.

Також перед тим, як узятися за чищення духової шафи, варто звільнити її від ґрат. До того ж поки ви чистите духовку, то покладіть їх у мильну воду.

Потім зробіть пасту з харчової соди та води. Важливо, що вона має бути досить густою, щоб її можна було розмазати по духовці.

Надягніть гумові рукавички й почніть намазувати пасту по всій духовці, уникаючи нагрівальних елементів. Через якийсь час біла паста стане коричневою, коли почне вбирати жир, але не переймайтесь, це лише харчова сода.

Експерти кажуть, що витирати пасту зі стін шафи потрібно не відразу, а необхідно дати їй подіяти так кілька годин, а краще всю ніч. Далі візьміть розпилювач та налити в нього оцет та оббризкайте усі стіни. В кінці витріть м'якою ганчіркою.

Дверцята духової шафи натріть тією ж масою з води та соди, залишити на пів години, а потім змийте оцтом.