"Был игнор". Ангелина Усанова рассказала, как относились к ней на Мисс Вселенная 2023

Представительница Украины на Мисс Вселенная 2023, украинская волонтер и певица Ангелина Усанова, откровенно рассказала, как к ней относились организаторы конкурса. Красавица призналась, что чувствовала полное безразличие к ее персоне.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на интервью девушки блогерке Алине Шаманской.

Ангелина Усанова об игноре на Мисс Вселенная 2023

Украинка отметила, что конкурс обанкротился, поэтому организаторы были заинтересованы в девушках, которые могут быть интересны спонсорам.

Ангелина Усанова (фото: instagram.com/usanova.life)

"Украина была не интересна, конкурс же официально банкрот. Они выживают только за счет спонсоров. А они на что ориентированы? На Латинскую Америку, на Таиланд. Точно не на Европу, есть много факторов, которые повлияли на топ участниц. Это о бизнесе, это о деньгах", - поделилась Ангелина.

Также Ангелина добавила, что организаторы всячески обходили тему войну в Украине.

"Я думаю, возможно, они побоялись поднять тему войны. Я чувствовала, что был игнор. Мало снимали, мало интересовались. Даже на финальном интервью, которое влияло на топ-20, были странные вопросы", - заявила украинка.

Кто победил на Мисс Вселенная 2023

В финале конкурса красоты Мисс Вселенная 2023 года, который состоялся в ночь с 18 на 19 ноября, победила 23-летняя Шейннис Паласиос из Никарагуа.

Победительница Мисс Вселенная 2023 (фото: instagram.com/missuniverse)

Первой вице-мисс стала модель из Таиланда, а второй - из Австралии. При этом на четвертом и пятом месте оказались представительницы Пуэрто-Рико и Колумбии.

А вот представительница Украины Ангелина Усанова не вошла даже в топ-20.