"Був ігнор". Ангеліна Усанова розповіла, як ставилися до неї на Міс Всесвіт 2023

Представниця України на Міс Всесвіт 2023, українська волонтерка та співачка Ангеліна Усанова, відверто розповіла, як до неї ставилися організатори конкурсу. Красуня зізналась, що відчувала повну байдужість до її персони.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на інтерв’ю дівчини блогерці Аліні Шаманській.

Ангеліна Усанова про ігнор на Міс Всесвіт 2023

Українка зазначила, що конкурс збанкрутів, тому організатори були зацікавлені у дівчатах, які можуть бути цікаві спонсорам.

Ангеліна Усанова (фото: instagram.com/usanova.life)

"Україна була не цікава, конкурс же офіційно банкрут. Вони виживають лише коштом спонсорів. А вони на що орієнтовані? На Латинську Америку, на Таїланд. Точно не на Європу, є багато факторів, які вплинули на топ учасниць. Це про бізнес, це про гроші", - поділилася Ангеліна.

Також Ангеліна додала, що організатори усіляко оминали тему війну в Україні.

"Я думаю, можливо, вони побоялися порушити тему війни. Я відчувала, що був ігнор. Мало знімали, мало цікавилися. Навіть на фінальному інтервʼю, яке впливало на топ-20, були дивні питання", - заявила українка.

Хто переміг на Міс Всесвіт 2023

У фіналі конкурсу краси Міс Всесвіт 2023, який відбувся у ніч з 18 на 19 листопада, перемогла 23-річна Шейнніс Паласіос з Нікарагуа.

Переможниця Міс Всесвіт 2023 (фото: instagram.com/missuniverse)

Першою віце-міс стала модель з Таїланду, а другою - Австралії. При цьому на четвертому і п'ятому місці опинилися представниці Пуерто-Ріко та Колумбії.

А ось представниця України Ангеліна Усанова не увійшла навіть до топ-20.