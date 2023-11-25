Женщина сделала огромное тату и стала звездой сети: рисунок на лице похож на игрушки для взрослых (фото)

Женщина сделала тату на своем лице и вряд ли ожидала того, чем все закончится. Огромный рисунок на ее лбу насмешил сеть. Комментаторы буквально забросали женщину в шутками и странными сравнениями. Некоторым даже показалось, что женщина "набила" на лице изображение игрушек для взрослых.

Странное тату на лице

Да, женщине "набили" рисунок буквально от уха до уха. Она хотела, чтобы ее лицо "украсил" оригинальный рисунок. Планировалось, что это будут кинжалы и черные гробы.

Мастер выполнил пожелания женщины и сделал папу. Черные чернила трудно не заметить на лице. Как на новое тату отреагировала сама женщина - остается загадкой. Но вряд ли она ожидала, какой будет реакция сети.

Женщина сделала огромное тату (скриншоты)

Что говорят комментаторы

В сети сразу же начали высмеивать тату. Одни комментаторы написали, что гробы на самом деле похожи на игрушки для взрослых. Остальные же стали сравнивать тату с неудачными узорами на старой посуде.

Как выглядит тату, сделавшее женщину звездой сети (скриншот)

Также комментаторы пишут:

"у этого тату есть хоть какой-то смысл?"

"это просто ужасно"

"это реклама секс-игрушек?".

Впрочем, нашлись и такие пользователи, которые отметили, что женщина точно не заслуживает обидных шуток. Некоторые комментаторы пытаются защитить ее от хейта и пишут, что никто не имеет права высмеивать внешность.