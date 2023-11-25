Украинская певица впервые прокомментировала выступление на свадьбе участника "пьяных" вечеринок

Украинская певица Татьяна Решетник, более известная всем как TAYANNA, впервые прокомментировала свое выступление на скандальной свадьбе у организатора "пьяных" вечеринок с секс-насилием. Она заявила, что артист не всегда знает, кого он едет "развлекать".

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на комментарий звезды для программы "Неймовірної правди про зірок".

TAYANNA о выступлении на скандальной свадьбе блогера

Исполнительница призналась: хейт, вылившийся на нее после выступления, ее никак не затрагивает, ведь он был, есть и будет.

TAYANNA (фото: instagram.com/tayanna_reshetnyak)

Также знаменитость отметила, что не всегда знает, к кому едет на праздник.

"На хейт не обращаю внимание. Он был, есть и будет всегда. Людям нужно понять одну вещь, что артист - он не Шерлок Холмс. И когда артист едет выступать, то он иногда не знает даже, куда он едет", - сказала TAYANNA.

"Роскошная" свадьба Олега Захарова

В январе этого года блогер Олег Захаров попал в громкий скандал с "пьяными" вечеринками в Киеве.

Тогда выяснилось, что он вместе с другими ребятами устраивали пати, на которых девушек накачивали алкоголем или наркотиками, а потом издевались над ними и насиловали. К тому же, снимали это на видео и выкладывали в сеть.

Фигуранты дела о "пьяных" вечеринках (фото: facebook.com/andrii.lokhmatov)

Впоследствии Национальная полиция провела обыски у организаторов этих вечеринок и возбудила уголовное дело против них.

Однако Олегу и нескольким другим фигурантам удалось освободиться из-под стражи благодаря залогу в размере 402 тысяч гривен.

Олег Захаров (фото: facebook.com/andrii.lokhmatov)

Свадьба блогера прошла в роскошном загородном комплексе Edem Resort Medical & Spa, где он собрал немало своих блогерских друзей.

Ведущий праздника, Юрий Ткач, отметил, что не имел представления о "скандальном прошлом" юноши.

Поэтому артист признал эту ситуацию позорной и объявил о том, что гонорар за свадьбу будет направлен на поддержку военных нужд и другие благотворительные цели.

Олег Захаров с Юрием Ткачем (фото: facebook.com/andrii.lokhmatov)