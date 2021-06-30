Бущан поклав біля штанги свій хрестик на матчі зі Швецією: фото оберега української збірної

Перемога збірної України в матчі проти Швеції з результатом 2:1 дозволила синьо-жовтим вийти в 1/4 фіналу чемпіонату Європи з футболу, чого не було раніше. Гра була напружена, і кілька разів виникали небезпечні ситуації біля воріт суперників, і воротар української команди Георгій Бущан після пропущеного м'яча в першому таймі надалі успішно утримував оборону.

Вже після матчу спортсмен натякнув і на небесну підтримку української збірної у своєму коментарі для Tribuna.com .

Так Бущан відреагував на висловлювання гравців Швеції про те, що на результат вплинули деталі, зокрема, штанга і перекладина на воротах - адже вчора м'яч двічі потрапляв у каркас, після чого відлітав від воріт українців.

Воротар збірної України звернув увагу, що і синьо-жовті теж пробивали в штангу, і теж була низка моментів біля воріт шведів, які нападники команди Андрія Шевченка не змогли реалізувати.

"Ми контролювали гру і допускали мінімум помилок. Після всього, що було в групі - сьогодні футбольний бог нас", - висловився Бущан.

Потрібно зауважити, що фотографи перед початком матчу зняли, як воротар синьо-жовтих поклав під штангу воріт свій натільний дерев'яний хрестик, і вже після гри - знову його надів.

Вже після фінального свистка в мережі в коментарях зазвучали припущення, що такий оберіг міг стати вагомим додатковим захистом для воріт, поки українські футболісти в полі реалізовували свою майстерність в атаках.

Георгій Бущан поклав біля штанги воріт хрестик на матчі зі Швецією (фото: reuters.com)