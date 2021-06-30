Бущан положил у штанги свой крестик на матче со Швецией: фото оберега украинской сборной

Победа сборной Украины в матче против Швеции с результатом 2:1 позволила сине-желтым выйти в 1/4 финала чемпионата Европы по футболу, чего не было прежде. Игра была напряженная, и несколько раз возникали опасные ситуации у ворот соперников, и вратарь украинской команды Георгий Бущан после пропущенного мяча в первом тайме в дальнейшем успешно удерживал оборону.

Уже после матча спортсмен намекнул и на поддержку украинской сборной свыше в своем комментарии для Tribuna.com .

Так Бущан отреагировал на высказывания игроков Швеции о том, что на результат повлияли детали, в частности, штанга и перекладина на воротах - ведь вчера мяч дважды попадал в каркас, после чего отлетал от ворот украинцев.

Вратарь сборной Украины обратил внимание, что и сине-желтые тоже пробивали в штангу, и тоже был ряд моментов около ворот шведов, которые нападающие команды Андрея Шевченко не смогли реализовать.

"Мы контролировали игру и допускали минимум ошибок. После всего, что было в группе - сегодня футбольный бог нас", - высказался Бущан.

Нужно отметить, что фотографы перед началом матча сняли, как вратарь сине-желтых положил под штангу ворот свой нательный деревянный крестик, и уже после игры - снова его надел.

Уже после финального свистка в сети в комментариях зазвучали предположения, что такой оберег мог стать весомой дополнительной защитой для ворот, пока украинские футболисты в поле реализовывали свое мастерство в атаках.

Георгий Бущан положил около штанги ворот крестик на матче со Швецией (фото: reuters.com)