Шевченко розповів, як вдалося здобути історичну перемогу над Швецією на Євро-2020

За його словами, на матчі вирішили убезпечити фланги, а також попросили півзахисника працювати "дуже багато".

"Перебудували позицію Ярмоленка. Намагалися контролювати гру, це не завжди виходило, але я вважаю, що команда повністю виконала мою установку. Ми не поспішали, переводили з флангу на фланг. Перший забитий м'яч: передача з одного флангу на інший і відмінне завершення від Олександра Зінченка. У додатковий час дотиснули, забили на останніх хвилинах", - розповів Шевченко.



Шевченко додав, що у команди "немає проблем з нестандартними рішеннями", відповідаючи на питання про відсутність Малиновського і появу Зінченка зліва в захисті.

Він також сказав, що матч в Італії буде важкий матч.

"Знаємо, з ким грає. Є час порадіти, а завтра летимо в Рим і починаємо підготовку", - сказав Шевченко.