Бурхливо і яскраво: синоптик розповіла, коли в Україні потеплішає

Погода в Україні в найближчу добу буде холодною і дощовою, але за прогнозом синоптика Наталки Діденко синоптична ситуація почне істотно змінюватися вже в четвер, 2 травня. Про це вона написала на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

Погода в Україні у четвер, 2 травня, буде залишатися місцями складною, але циклон Валентин, який приніс з собою похолодання і дощі, піде з країни. На зміну йому прийде молодий циклон Werner.

"Дебют травня в Україні відбувається бурхливо і яскраво, незважаючи на сірі хмари і холодні дощі. Правда, на півдні значно тепліше і прояснення приємні. Циклон Valentin в четвер покине територію України. Однак його атмосферні фронти завтра нас ще будуть зачіпати. Відповідно, 2 травня сильні опади в Україні припиняться, дощі будуть періодичними, невеликими, максимум помірними. Західний вітер очікується поривчастим, до сильного", - попередила Діденко.

Карта погоди (facebook.com/tala.didenko)

Вона повідомила, що з четверга почне підвищуватися температура повітря.

"Температура повітря, як тільки відчує, що старенький циклон відвернувся, пожене вгору. Протягом дня в більшості областей України очікується +13 +19 градусів", - додала синоптик.

Карта погоди (facebook.com/tala.didenko)

У Києві 2 травня буде прохолодно, але за словами Діденко, дощі припиняться і вигляне сонечко.

"У Києві 2 травня дощі також ослабнуть і припиняться. Найближча ніч буде холодною, +5 +6 градусів, завтра вдень потеплішає до +14 градусів, а якщо вигляне сонечко – і вище", - написала синоптик і розповіла про погоду в найближчі дні.

"Надалі волога погода все ж буде домінувати, дощі будуть періодично йти. Тепліше буде на півдні та сході, а на заході та півночі України вже з 5-6 травня знову похолодає", - спрогнозувала Діденко.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що синоптики дали страхітливий прогноз погоди.

А також повідомляли про те, що синоптик розповів, коли дощі підуть з України.