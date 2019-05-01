Синоптик розповів, коли дощі підуть з України

Фото: Погода в Україні (РБК-Україна)

Коли в Україні припиняться дощі і настане тепла погода - розповів народний синоптик

Погода в Україні залишається прохолодною і дощовою. У більшості регіонів країни йдуть сильні опади, а в деяких містах України вони були настільки сильними, що викликали навіть підтоплення.

Коли в Україну прийде тепло, а дощі відступлять? На це питання у коментарі Styler відповів народний синоптик Леонід Горбань. За його словами, дощі в Україні продовжаться ще мінімум кілька днів.

“1 травня в середу в більшості регіонів все ще будуть йти дощі. У Київській області і в самому Києві можуть пройти грози. Це вже є передвісником літа. Хоча температура повітря все ще не зовсім літня", - говорить він.

За словами Горбаня, 1-2 травня на Заході, в центральних областях та на Сході України переважно 14-16 градусів тепла вдень.

Вночі стовпчики термометрів опустяться до 6-8 градусів тепла.

Фото: Погода в Україні в перші дні травня (РБК-Україна)

“У четвер 2 травня дощів буде менше, але вже на наступний день, в п'ятницю, вони знову повернуться. Хоча є і хороша новина - починаючи з п'ятниці, вже буде тепліше. Так, у більшості регіонів денна температура повітря підніметься до 19 градусів тепла", - сказав він.

Горбань також додав, що дощі триватимуть в Україні і на наступному тижні.

“Як мінімум будуть дощі до вівторка. Потім стане вже тепліше, і хоча і будуть дощі, але такої неприємної холодної погоди вже не буде", - додав він.

Нагадаємо, раніше синоптики повідомили про дощі і холодну погоду в більшості регіонів України. При цьому є й області, де все-таки збережеться тепло і буде суха погода, незважаючи на те, що у всій країні похолодає.

Крім того, синоптик розповіла про "бонуси", які чекають на українців навіть під час сильної негоди і дощів. За її словами, навіть сильна негода вже сприймається по-літньому.