ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Справжня стихія: синоптики дали страхітливий прогноз погоди

STYLERЖиття    30.04.2019 - 19:43
Справжня стихія: синоптики дали страхітливий прогноз погоди
Погода в Україні 1 травня принесе дощі і грози (фото: pixabay.com)

Погода в Україні на початку травня буде загрозливою

Погода в Україні у середу, 1 травня, буде по-справжньому ненастною. Так, у деяких областях очікуються грози, шквальний вітер і град, повідомляє Український гідрометцентр.

Завтра дощі очікуються по всій території країни, а в Карпатах, Прикарпатті на ПІвночі, Вінницькій і Черкаській областях будуть сильні зливи.

У південних, центральних і східних областях синоптики передбачають грози, в окремих районах град і шквальний вітер, пориви якого сягатимуть 15-20 метрів за секунду.

На решті територій вітер буде дещо спокійнішим - від 7 до 12 метрів за секунду.

Справжня стихія: синоптики дали страхітливий прогноз погоди

Погода в Україні 1 травня принесе дощі і грози (фото: pixabay.com)

Повітря вночі прогріється до +4... +8 градусів, а вдень буде +10... +15 вище нуля. Трохи тепліше буде в південних областях, а також на Кіровоградщині, Донеччині, Дніпропетровщині та Закарпатті - вночі +9... +12, а вдень +16... +21.

В Києві завтра буде холодно - від +10 до +12 градусів, вночі литиме сильний дощ, який вдень вже заспокоїться, вітер південно-східний від 7 до 12 метрів за секунду.

Справжня стихія: синоптики дали страхітливий прогноз погоди

Погода в Україні 1 травня принесе дощі і грози (фото: pixabay.com)

Нагадаємо, на Великдень негода здивувала жителів Тернопільської області снігом з величезним градом, а в регіонах дощі перетворили вулиці на бурхливі водні потоки.

До слова, синоптики Українського гідрометцентру розповіли, коли в Україні нарешті почне покращуватися погода.

Дощова весна: синоптики розповіли, де буде тепло і сухо Не журіться через холод: синоптик підбадьорила українців "бонусами"
Вибори 2019 Результати виборів президента України Вибори 2019: як пройшов другий тур голосування
Новини України Наталка ДиденкоПогода
Новини партнерів
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся