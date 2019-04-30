Справжня стихія: синоптики дали страхітливий прогноз погоди

Погода в Україні 1 травня принесе дощі і грози (фото: pixabay.com)

Погода в Україні на початку травня буде загрозливою

Погода в Україні у середу, 1 травня, буде по-справжньому ненастною. Так, у деяких областях очікуються грози, шквальний вітер і град, повідомляє Український гідрометцентр.

Завтра дощі очікуються по всій території країни, а в Карпатах, Прикарпатті на ПІвночі, Вінницькій і Черкаській областях будуть сильні зливи.

У південних, центральних і східних областях синоптики передбачають грози, в окремих районах град і шквальний вітер, пориви якого сягатимуть 15-20 метрів за секунду.

На решті територій вітер буде дещо спокійнішим - від 7 до 12 метрів за секунду.

Погода в Україні 1 травня принесе дощі і грози (фото: pixabay.com)

Повітря вночі прогріється до +4... +8 градусів, а вдень буде +10... +15 вище нуля. Трохи тепліше буде в південних областях, а також на Кіровоградщині, Донеччині, Дніпропетровщині та Закарпатті - вночі +9... +12, а вдень +16... +21.

В Києві завтра буде холодно - від +10 до +12 градусів, вночі литиме сильний дощ, який вдень вже заспокоїться, вітер південно-східний від 7 до 12 метрів за секунду.

Погода в Україні 1 травня принесе дощі і грози (фото: pixabay.com)

Нагадаємо, на Великдень негода здивувала жителів Тернопільської області снігом з величезним градом, а в регіонах дощі перетворили вулиці на бурхливі водні потоки.

До слова, синоптики Українського гідрометцентру розповіли, коли в Україні нарешті почне покращуватися погода.