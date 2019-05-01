Бурно и ярко: синоптик рассказала, когда в Украине потеплеет

Погода в Украине в ближайшие сутки будет холодной и дождливой, но по прогнозу синоптика Наталки Диденко синоптическая ситуация начнет существенно меняться уже в четверг, 2 мая. Об этом она написала на своей странице в социальной сети Facebook.

Погода в Украине в четверг, 2 мая, будет оставаться местами сложной, но циклон Валентин, который принес с собой похолодание и дожди, уйдет из страны. На смену ему придет молодой циклон Werner.

"Дебют мая в Украине происходит бурно и ярко, несмотря на серые облака и холодные дожди. Правда, на юге значительно теплее и прояснения приятные. Циклон Valentin в четверг покинет территорию Украины. Однако его атмосферные фронты завтра нас еще будут задевать. Соответственно, 2 мая сильные осадки в Украине прекратятся, дожди будут периодическими, небольшими, максимум умеренными. Западный ветер ожидается порывистым, до сильного", - предупредила Диденко.

Карта погоды (facebook.com/tala.didenko)

Она сообщила, что с четверга начнет повышаться температура воздуха.

"Температура воздуха, как только почувствует, что старенький циклон отвернулся, погонит вверх. В течении дня в большинстве областей Украины ожидается +13 +19 градусов", - добавила синоптик.

Карта погоды (facebook.com/tala.didenko)

В Киеве 2 мая будет прохладно, но по словам Диденко, дожди прекратятся и выглянет солнышко.

"В Киеве 2 мая дожди также ослабеют и прекратятся. Ближайшая ночь будет холодной, +5 +6 градусов, завтра днем потеплеет до +14 градусов, а если выглянет солнышко – и выше", - написала синоптик и рассказала о погоде в ближайшие дни.

"В дальнейшем влажная погода все же будет доминировать, дожди будут периодически идти. Теплее будет на юге и востоке, а вот на западе и севере Украины уже с 5-6 мая снова похолодает", - спрогнозировала Диденко.

Напомним, ранее мы писали о том, что синоптики дали устрашающий прогноз погоды.

А также сообщали о том, что синоптик рассказал, когда дожди уйдут из Украины.