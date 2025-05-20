"Было запрещено петь": солист Ziferblat впервые рассказал о серьезных проблемах со здоровьем

Солист группы Ziferblat, которая представляла Украину на "Евровидении-2025" , впервые публично рассказал о серьезных проблемах со здоровьем во время подготовки к конкурсу.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Telegram-канал группы.

"Мои хорошие, наконец-то я прибыл в свой домик и готов написать", - обратился Даниил Лещинский к своим подписчикам.

Так как песенный конкурс уже завершился, он решил откровенно рассказать подписчикам о том, чем молчал, а также предупредить будущих представителей Украины.

"Евровидение-2025 прошло, и я могу сказать то, что хотел, но не мог. Я расскажу это, потому что мне будет легче отпустить внутреннее напряжение. А также, на мой взгляд, это будет очень полезной информацией для будущих представителей Украины", - подчеркнул он.

Артист признался, что врачи запретили ему петь из-за хронического ларингита, который диагностировали незадолго до поездки в Швейцарию.

"Итак, перед выездом в Швейцарию я получил подтверждение тому, чего боялся больше всего - хронический ларингит", - отметил Лещинский.

Ziferblat на "Евровидении-2025" (фото: Getty Images)

По рекомендациям врачей, артисту вообще запретили выступать.

"Мне было запрещено петь вообще. А когда это началось (на пре-пате или вообще раньше) - пока неизвестно", - отметил Лещинский.

Солист группы Ziferblat не скрывает, что, несмотря на сложности, вместе с врачом пытался бороться за возможность выступить любым способом.

"Мы с врачом пытались форсировать события любыми методами. Мои ягодицы еще надолго запомнят это", - отметил он.

В завершение артист поблагодарил свою команду.

"Я горжусь нашей командой и командой "Суспільного". То, что мы вместе пережили - это огромный труд и сила воли. И я всегда буду благодарен за это", - отметил Даниил Лещинский.

Напомним, с 13 по 17 мая в швейцарском городе Базель прошел 69-й песенный конкурс "Евровидение-2025". Представитель Украины - группа Ziferblat с песней "Bird of pray" заняла 9-е место. В сумме они набрали 218 баллов: 60 - от жюри и 158 - от зрителей.

Победителем песенного конкурса стал представитель Австрии - певец JJ. Его трек "Wasted Love" набрал 436 баллов. На втором месте Yuval Raphael из Израиля с песней "New Day Will Rise", а на третьем - Tommy Cash с песней "Espresso Macchiato".

Отметим, что в сети уже появилась запись с микрофона вокалиста украинской группы Даниила Лещинского.