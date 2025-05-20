"Було заборонено співати": соліст Ziferblat вперше розповів про серйозні проблеми зі здоров'ям

Соліст гурту Ziferblat, який представляв Україну на "Євробаченні-2025" , вперше публічно розповів про серйозні проблеми зі здоров'ям під час підготовки до конкурсу.

Про це пише РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Telegram-канал групи.

"Мої хороші, нарешті я прибув у свій будиночок і готовий написати", - звернувся Данило Лещинський до своїх підписників.

Оскільки пісенний конкурс уже завершився, він вирішив відверто розповісти підписникам про те, про що мовчав, а також попередити майбутніх представників України.

"Євробачення-2025 пройшло, і я можу сказати те, що хотів, але не міг. Я розповім це, тому що мені буде легше відпустити внутрішню напругу. А також, на мій погляд, це буде дуже корисною інформацією для майбутніх представників України", - наголосив він.

Артист зізнався, що лікарі заборонили йому співати через хронічний ларингіт, який діагностували незадовго до поїздки до Швейцарії.

"Отже, перед виїздом до Швейцарії я отримав підтвердження того, чого боявся найбільше - хронічний ларингіт", - зазначив Лещинський.

Ziferblat на "Євробаченні-2025" (фото: Getty Images)

За рекомендаціями лікарів, артисту взагалі заборонили виступати.

"Мені було заборонено співати взагалі. А коли це почалося (на пре-паті чи взагалі раніше) - поки невідомо", - зазначив Лещинський.

Соліст гурту Ziferblat не приховує, що, попри складнощі, разом із лікарем намагався боротися за можливість виступити в будь-який спосіб.

"Ми з лікарем намагалися форсувати події будь-якими методами. Мої сідниці ще надовго запам'ятають це", - зазначив він.

На завершення артист подякував своїй команді.

"Я пишаюся нашою командою і командою "Суспільного". Те, що ми разом пережили - це величезна праця і сила волі. І я завжди буду вдячний за це", - зазначив Данило Лещинський.

Нагадаємо, з 13 по 17 травня у швейцарському місті Базель відбувся 69-й пісенний конкурс "Євробачення-2025". Представник України - гурт Ziferblat із піснею "Bird of pray" посів 9-те місце. У сумі вони набрали 218 балів: 60 - від журі та 158 - від глядачів.

Переможцем пісенного конкурсу став представник Австрії - співак JJ. Його трек "Wasted Love" набрав 436 балів. На другому місці Yuval Raphael з Ізраїлю з піснею "New Day Will Rise", а на третьому - Tommy Cash з піснею "Espresso Macchiato".

Зазначимо, що в мережі вже з'явився запис із мікрофона вокаліста українського гурту Данила Лещинського.