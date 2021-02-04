Буковель 20 років тому: на цих рідкісних фото ви не впізнаєте свій улюблений курорт!

Ось так будували Буковель на початку 2000 років (фото: facebook.com/Віталій Грушевський)

Український курорт Буковель з кожним роком розвивається все стрімкіше. Але ще якихось двадцять років тому гірськолижних трас, підйомників, затишних будиночків для туристів, і тим більше снігових гармат, там, звичайно ж не було.

У мережі Facebook вдалося знайти унікальні архівні фото, які показують, як будувався головний український курорт, що зараз по сервісу порівнюють з європейським.

Історія курорту починається з 2000 року, коли між двома приватними компаніями було укладено угоду про створення цілорічного рекреаційного комплексу.

Будівництво курорту Буковель у 2000-х роках (фото: facebook.com/Віталій Грушевський)

В кінці 2001 року були проведені стартові роботи по запуску першої канатної дороги комплексу - підйомника довжиною 691 м на північному схилі гори Буковель. Паралельно розроблялися варіанти розміщення парно-крісельної канатної дороги на північно-західному схилі гори Буковель. У вересні - жовтні 2002-го цей проект був реалізований у вигляді канатної дороги довжиною 1000 метрів.

Так будували Буковель близько 20 років тому (фото: facebook.com/Віталій Грушевський)

Відкриття другого схилу - траси 2А і двохкрісельного підйомника відбулося у 2003 році. У 2004 році була відкрита траса 7А, на якій був розміщений бугельний підйомник, і розпочато підготовку до створення гірськолижної арени.

А вже 2012 році Буковель був визнаний гірськолижним курортом, що найшвидше розвивається у світі.

Будівництво Буковелю (фото: facebook.com/Віталій Грушевський)

Цікаво, що в сезоні 2020-2021 в Буковелі було особливо багато туристів, особливо великий наплив - під час січневого локдауну. Звичайно ж, цим скористалися місцеві бізнесмени, піднявши ціни.

Навіть президент Володимир Зеленський відправився в українські Карпати, де катався на лижах і робив селфі з відпочивальниками.

Раніше популярні тревел-блогери показали на фото і відео, топ три найкращих розваг у Карпатах, про які мало хто знає.

Також журналісти порівняли ціни і умови українського Буковеля і французького Куршевеля.