Страшнувато, але кайф: на відео показали розваги в Карпатах, про які мало хто знає

Блогери показали, як розважитися в Карпатах (колаж: РБК-Україна)

В Карпатах крім гірськолижних спусків, смачної їжі, гарячих чанів і пам'яток, є маса варіантів для незабутніх розваг. Сімейна пара тревел-блогерів Макс Узол і Оля Манько, показали, як зробити зимовий відпочинок у горах справді незабутнім.

Ведучі шоу "У кого більше?" на Новому каналі невпинно досліджують самі незвичайні куточки України і діляться враженнями з глядачами.

Піднятися на вершину лижних трамплінів (Ворохта)

Ведучі показали унікальне місце - спортивну базу "Авангард" з лижними трамплінами. Там колись готували спортсменів до олімпіад. "Потужність" головного трампліну - 90 метрів. Але працівники спортивної бази розповіли, що був рекорд - стрибок на 103 метри.

"Трампліни там побудували ще в 1967 році. Виглядає навколо все так, ніби ти потрапив у минуле. Але, на щастя, зараз почали реставрацію. Над трамплінами натягнута канатна дорога, по якій можна покататися. Коштує це задоволення 40 гривень в обидві сторони. Зізнаюся чесно - це страшнувато, бо все воно старе і дуже хитається. Але, з іншого боку, в цьому є кайф. Як мінімум в тому, що там майже немає туристів. До речі, на горі нас зустріли з карпатськими наливками та глінтвейном", - розповідає Макс.

Лижні трампліни у Ворохті

Покататися на вільній гірськолижній трасі і сноу-тюбах (Ворохта)

Прямо біля лижних трамплінів знаходиться така собі альтернатива Буковелю - невеликі гірськолижні траси.

"З плюсів: зовсім небагато людей у порівнянні з Буковелем і низькі ціни. Уявіть, один підйом коштує 40 гривень. З мінусів: гірка не дуже велика. Хоча, можливо, для когось це і плюс, тому що можна повчитися кататися. Але слід врахувати, що спуск не дуже пологий. Поруч є кафе, прокат лиж і сноубордів і навіть лижна школа", - каже блогер.

Поруч є ще одна розвага - сноу-тюбінг. Один спуск коштує всього 20 гривень.

"Спочатку ми подумали, що гірка для дітей. Але, повірте, після спуску думка змінилася. Дуже круто! Ставимо сноу-тюбам лайк. Напевно, це найкраща розвага за 20 гривень", - зізнається Оля Манько.

Сноу-тюбінг у Ворохті

Зловити обід самостійно (Яремче)

Ведучі дізналися одну цікаву фішку: в Карпатах можна пообідати прямо вдома у місцевих.

"Ми відвідали садибу "У Стефанії", хоча схожих в Карпатах може бути багато. Їхня фішка у тому, що можна не просто поїсти, як вдома, але і самостійно зловити собі свій обід. У дворі у господарів є невелике озеро, де водиться карпатська форель. Вам дають вудку і наживку, і буквально за 15 секунд ловіть рибку, яку відразу готують.

Цікаво, що ціна такої страви в ресторані - 1800 грн/кг, а в садибі - 350 грн/кг. Рибу готують відразу після вилову, і вона 100% свіженька.

В Карпатах можна зловити собі обід

"А ще господарі накривають на вашу "поляну" не тільки рибку, але і домашні смаколики - печену картоплю, квашені огірки і помідори, карпатський чай і, на вибір, самогон або вино", - додали блогери.

Як розважитися в Карпатах

Раніше блогери показали також лайфхак, як побачити Яремче всього за 15 хвилин.

Крім того, вони показали найкрасивіші місця зовсім поруч з Буковелем.