Буковель 20 лет назад: на этих редких фото вы не узнаете свой любимый курорт!

Вот так строили Буковель в начале 2000 годов (фото: facebook.com/Віталій Грушевський)

Украинский курорт Буковель с каждым годом развивается все стремительнее. Но еще каких-то двадцать лет назад горнолыжных трасс, подъемников, уютных домиков для туристов, и тем более снежных пушек, там, конечно же не было.

В сети Facebook удалось найти уникальные архивные фото, которые показывают, как строился главный украинский курорт, что сейчас по сервису сравнивают с европейским.

История курорта начинается с 2000 года, когда между двумя частными компаниями было заключено соглашение о создании круглогодичного рекреационного комплекса.

Строительство курорта Буковель в 2000-х годах (фото: facebook.com/Віталій Грушевський)

В конце 2001 года были проведены стартовые работы по запуску первой канатной дороги комплекса - подъемника длиной 691 м на северном склоне горы Буковель. Параллельно разрабатывались варианты размещения парнокресельной канатной дороги на северо-западном склоне горы Буковель. В сентябре - октябре 2002-го этот проект был реализован в виде канатной дороги длиной 1000 метров.

Так строили Буковель около 20 лет назад (фото: facebook.com/Віталій Грушевський)

Открытие второго склона - трассы 2А и двухкресельного подъемника состоялось в 2003 году. В 2004 году была открыта трасса 7А, на которой был размещен бугельный подъемник, и начата подготовка к созданию горнолыжной арены.

А уже 2012 году Буковель был признан самым быстроразвивающимся горнолыжным курортом мира.

Строительство Буковеля (фото: facebook.com/Віталій Грушевський)

Интересно, что в сезоне 2020-2021 в Буковеле было особенно много туристов, особенно большой наплыв - во время январского локдауна. Конечно же, этим воспользовались местные бизнесмены, взвинтив цены.

Даже президент Владимир Зеленский отправился в украинские Карпаты, где катался на лыжах и делал селфи с отдыхающими.

Ранее популярные тревел-блогеры показали на фото и видео, топ три лучших развлечений в Карпатах, про которые мало кто знает.

Также журналисты сравнили цены и условия украинского Буковеля и французского Куршевеля.