Зеленський в гірськолижному спорядженні в Буковелі фотографується з відпочиваючими

Володимир Зеленський (фото: РБК-Україна)

Володимир Зеленський проводить свою відпустку на популярному гірськолижному курорті в Карпатах "Буковель", де в перший день посилення карантину залишається чимало відпочиваючих.

Президент України не відмовляє туристам у спільних фото, і українці активно постять в мережі селфі з главою держави.

На знімках видно, що Зеленський в лижному костюмі, в шоломі з відеокамерою і жовтих "спортивних" окулярах позує з відпочиваючими - дорослими та дітьми - на тлі засніженій лижної траси та біля будиночків комплексу. Президент тепло посміхається на фото.

Володимир Зеленський у Буковелі фотографується з відпочиваючими (фото: instagram.com/zelenskiy_only)

Зеленський відправився на цей гірськолижний курорт в Івано-Франківській області на новорічні канікули разом зі своєю родиною.

Зазначимо, що глава держави проводить свою президентську зимову відпустку в Буковелі вже не вперше. Так, у січні 2020-го Зеленський також не відмовляв іншим відпочиваючим в селфі. Втім, вже через кілька днів президент опинився в Омані, і через раптову та без зайвого розголосу поїздку Зеленського на Аравійський півострів мережатоді вибухнула фотожабами.