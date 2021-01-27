Ціни вже європейські: чим відрізняється відпочинок в Буковелі від елітного Куршевеля

Чим відрізняється відпочинок в Буковелі і Куршевелі (скрін відео)

Відпочинок в українському Буковелі прирівнюють до європейського, але дешевше, хоча у цьому році ціни і поповзли вгору. Звичайно ж французький Куршевель є зразковим гірськолижним курортом, але чи коштує він колосальних грошей, які доведеться викласти за елітний відпочинок?

Журналісти програми "Викриття", що на телеканалі KYIV.LIVE з'ясували, хто з українських чиновників і зірок шоу-бізнесу відпочивав у французьких Альпах, а хто в українських Карпатах, а також, дізналися скільки коштує європейський відпочинок в Куршевелі, і що на ці гроші пропонують на курорті в Буковелі.

Як виявилося, через пандемію COVID-19 цієї зими українські чиновники і зірки шоу-бізнесу несподівано відкрили для себе курорт Буковель.

Так, в Карпатах зустрічали Новий рік міністр закордонних справ Дмитро Кулеба зі своєю сім'єю, відпочивала актриса Ольга Сумська з донькою і чоловіком, співачка Камалія, гімнастка Ганна Різатдінова з сином, і футболіст Олександр Шовковський зі своєю нареченою Мариною Кутєпово.. Відвідав Буковель в цьому році і президент України Володимир Зеленський, який робив з відпочиваючими селфи.

Через наплив туристів в цьому році в Буковелі значно зросли ціни на відпочинок, які зараз прирівнюються до європейських.

Буковель (скрін відео)

Скільки коштує відпочинок в Буковелі і Куршевелі?

Так, на курорті у французьких Альпах в зимовий сезон відкрито двадцять п'ятизіркових готелів, де вартість люксових апартаментів стартує від 50-ти тисяч гривень за ніч.

Зате в Буковелі працює лише один п'ятизірковий готель, де ціни трохи нижче - 60 000 гривень за 7 ночей в люксових номерах. В період новорічних свят ціни зросли до 300 тисяч гривень за тиждень проживання, а оренда окремого дерев'яного будинку-шале в новорічну ніч коштувала 200 000 гривень.

Середній чек за вечерю в Куршевелі, куди входять ікра, морепродукти та інші делікатеси обійдеться в 2000 євро, а за вечерю з традиційних українських страв у Буковелі доведеться заплатити близько 10 000 грн (300 євро).

Куршевель (скрін відео)

Ще один критерій порівняння - розваги. На легендарних Куршевельських вечірках пригощають дорогим ігристим, а серед запрошених гостей завжди зірки світового рівня. В цьому році і в Буковелі розважали українську еліту найвідоміші зірки українського шоу-бізнесу: Наталя Могилевська і Тіна Кароль, які виступали на закритих корпоративах.

Порівняння відпочинку в Буковелі і Куршевелі (відео: YouTube/Телеканал Кyiv Live)

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