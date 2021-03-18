Чи зупинятимуться потяги в Києві та Львові: в Укрзалізниці зробили заяву

У Києві посилюють карантин з 20 березня на три тижні у зв'язку з погіршенням епідеміологічної ситуації. При цьому на залізничному сполученні в столиці це посилення заборон не відіб'ється.

Про це 18 березня передали в прес-центрі Укрзалізниці .

Як звернули увагу в компанії, аналогічна ситуація буде і у Львові, в якому вводять посилений карантин з 19 по 28 березня.

В УЗ наголошують, що будь-які обмеження залізничного руху далекого прямування через ці міста відсутні.

"Заборона висадки та посадки можлива лише за спеціальної вказівки МОЗ, тоді як Львівська та Київська області станом на 18 березня залишаються в "помаранчевій" зоні", - йдеться в повідомленні.

Таким чином, рух поїздів через Київ та Львів не буде обмежено.

Де не можна купити квитки на поїзд та зійти/зайти

Зараз діють обмеження на продаж квитків і висадку/посадку пасажирів тільки в Івано-Франківській, Чернівецькій, Житомирській та Закарпатській областях.

В "Укрзалізниці" розповіли, що нині в поїздах підсилюють дезінфекцію. Діє обов'язкова вимога про носіння масок, дезінфекцію рук і дотримання дистанції на вокзалах.

"За можливості та наявності місць провідники та стюарди Укрзалізниці проводитимуть розсадку пасажирів у вагоні на більшу дистанцію один від одного", - розповіли в компанії.