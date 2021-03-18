Будут ли останавливаться поезда в Киеве и Львове: в Укрзализныце сделали заявление

В Киеве ужесточают карантин с 20 марта на три недели в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации. При этом на железнодорожном сообщении в столице это усиление запретов не отразится.

Об этом 18 марта передали в пресс-центре Укрзализныци .

Как обратили внимание в компании, аналогичная ситуация будет и во Львове, в котором вводят усиленный карантин с 19 по 28 марта.

В УЗ подчеркивают, что любые ограничения железнодорожного движения дальнего следования через эти города отсутствуют.

"Запрет высадки и посадки возможен только при специальном указании Минздрава, тогда как Львовская и Киевская области по состоянию на 18 марта остаются в "оранжевой" зоне", - говорится в сообщении.

Таким образом, движение поездов через Киев и Львов не будет ограничено.

Где нельзя купить билеты на поезд и сойти/зайти

Сейчас действуют ограничения на продажу билетов и высадку/посадку пассажиров только в Ивано-Франковской, Черновицкой, Житомирской и Закарпатской областях.

В Укрзализныце рассказали, что в настоящее время в поездах усиливают дезинфекцию. Действует обязательное требование о ношении масок, дезинфекции рук и соблюдении дистанции на вокзалах.

"По возможности и при наличии мест проводники и стюарды Укрзализныци будут проводить рассадку пассажиров в вагоне на большую дистанцию ​​друг от друга", - рассказали в компании.