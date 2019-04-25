Будуть гриміти грози: синоптик зробила несприятливий прогноз на Великдень

Погода в Україні в найближчі дні очікується тепла, але на вихідних очікуються дощі і грози в багатьох областях країни. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко у своєму блозі на сайті opinionua.com.

Погода в Україні почне псуватися вже у п'ятницю, 26 квітня. Наталка Діденко попередила, що погіршення розпочнеться з західних та північних областей.

"Наприкінці тижня збільшиться кількість хмар на заході України. Місцями пройдуть дощі і навіть прогримлять грози. Вологий масив досягне 26, 27 і 28 квітня Вінницької, Житомирської та Київської областей. На решті території України утримається суха повітряна маса", - повідомила синоптик.

Вона зазначила, що нічні заморозки відступлять і місцями температура може підвищитися до +26 градусів.

"Температура повітря поступово підвищуватиметься. Вночі заморозки відступлять – очікується +4 +10 градусів, на півдні +8 +14 градусів. Протягом дня стовпчики термометрів сягнуть +13 +19 градусів, з поступовим підвищенням до +15 +24 градуси. При більш інтенсивному сонячному нагріванні температура повітря може піднятися до +20 +26 градусів", - зазначила Діденко.

Карта погоди

Також синоптик попередила про сильний штормовий вітер в західних областях і зазначила, що місцями пориви можуть досягати 15-20 м/с.

"На Великдень дощі більш вірогідні в західній частині України. А 28 квітня очікується зниження температури на 3-6 градусів", - зробила прогноз Діденко і попередила, що в столиці у неділю також можливий дощ.

Погода в Україні на Великдень (Віталій Носач, РБК-Україна)

"У Києві Страсний тиждень – теплий і сонячний. Температура повітря в нічні години +7 +12 градусів, а протягом дня справжє, майже літнє тепло порадує і людей, і природу: +18 +23 градуси. У Великодню ніч у столиці опадів не передбачається, температура повітря +9 +12 градусів. Вдень 28 квітня є ймовірність дощу, температура повітря буде коливатися близько +20 градусів", - повідомила синоптик і попередила, що з понеділка, 29 квітня в Україні різко зіпсується погода.

"Зміна погоди – дощі, грози і зниження температури повітря очікується в понеділок, 29 квітня", - додала Діденко.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що синоптики розповіли про погоду на святкових вихідних.

А також розповідали про те, що категорично заборонено робити у Чистий четвер.