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Чистий четвер: що категорично заборонено робити в цей день

STYLERЖиття    24.04.2019 - 17:21
Чистий четвер: що категорично заборонено робити в цей день
Фото: Чистий четвер (pixabay.com)

Чистий четвер перед Великоднем 2019 припадає на 25 квітня

Чистий четвер - час для очищення душі і тіла, а також важливий день для господинь. Всі домашні клопоти прийнято виконувати саме в це свято перед Великоднем. Але також варто знати, що не можна робити в Чистий четвер, головні прикмети і традиції - в нашому матеріалі.

Що категорично заборонено в Чистий четвер

  • Щоб не загрузнути в сварках, у Чистий четвер не можна розводити в будинку безлад.
  • У цей день не можна лінуватися прибирати. Також не варто шкодувати, викидаючи старі речі.
  • Пекти паски і готувати інші святкові страви забороняється, поки на кухні не буде чисто.
  • У Чистий четвер не можна позичати гроші і виносити з дому цінні речі.
  • Чистий четвер припадає на Страсний тиждень Великого посту, тому в цей день не можна їсти м'ясо, яйця, молочні продукти.
  • Не варто ображатися, сваритися, провокувати конфліктні ситуації.

Чистий четвер - день для очищення тіла і душіФото: Чистий четвер - день для очищення тіла і душі (pixabay.com)

Як провести Чистий четвер

Великий піст перед Христовим Воскресінням символізує духовне очищення і готує віруючих до найголовнішого свята християн. Особливо значущим днем ​​посту є Чистий четвер. Вважається, що саме в цей день Син Божий провів перше причастя на Таємній Вечері з апостолами.

За традицією, в Чистий четвер потрібно:

  • вмитися на світанку і зустріти новий день з молитвою;
  • сходити до церкви, сповідатися і причаститися;
  • навести порядок в домі, позбутися від непотрібних речей;
  • приготувати частування для пасхального столу.

У Чистий четвер не можна розводити в будинку безладФото: У Чистий четвер не можна розводити в будинку безлад (pixabay.com)

Прикмети Чистого четверга

Особливих обрядiв і прикмет свята напередодні Великодня дотримуються протягом століть. Так, до наших днів збереглася традиція купання в Чистий четвер до сходу сонця, заготівля "четвергової солі", грошовий ритуал.

  • Щоб бути весь рік здоровим, рано вранці в Чистий четвер потрібно попаритися в лазні або прийняти ванну.
  • З давніх-давен перед умиванням в Чистий четвер дівчата опускали в воду срібну монетку, щоб зберегти красу і молодість.
  • У Великий четвер потрібно викинути або віддати нужденним старі речі, щоб в будинку було щастя і достаток.
  • Захиститися від негативної енергії допоможе церковна свічка. Для цього в Чистий четвер потрібно принести зі служби запалену свічку і обійти всі кімнати.

За повір'ям, "четвергова сіль" - потужний оберіг від бід і хвороб. Раніше господині готували її в печі. Сіль змішували з м'якоттю житнього хліба, висипали в горщик і витримували кілька годин на вугіллі. Сучасний оберіг можна приготувати набагато простіше - в духовій шафі.

У Чистий четвер готують особливу сільФото: У Чистий четвер готують особливу сіль (pixabay.com)

Запечену сіль прийнято ставити в центрі святкового столу, приправляти нею крашанки. Також щіпку "четвергової солі" можна розвіяти над землею для родючості. Її беруть в дорогу, щоб захиститися від аварій. Сіль в мішечку використовують для прогрівань при хворобах.

Ще один популярний ритуал Великого четверга пов'язаний із залученням достатку. Для цього необхідно тричі за день перерахувати всі свої заощадження - на світанку, опівдні і на заході сонця. Робити це потрібно в таємниці навіть від найближчих людей.

Нагадаємо, синоптики потішили прогнозом погоди в Україні на Чистий четвер 2019.

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