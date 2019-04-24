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Буде жарко, але дощитиме: синоптики зробили попередження про погоду

STYLERЖиття    24.04.2019 - 20:27
Буде жарко, але дощитиме: синоптики зробили попередження про погоду
Погода в Україні (pixabay.com)

Погода в Україні на Великдень може засмутити жителів країни

Погода в Україні в найближчі дні зробить різкий поворот у бік тепла, але за прогнозами синоптиків, можливі ще невеликі похолодання і дощі.

Погода на сході України 25 квітня буде теплою і сонячною. Опади не прогнозуються. Вночі від +4 до +8 градусів, удень повітря прогріється до +22 +24 градуси.

У південних областях невелика хмарність, але без опадів. Вночі від +4 до +7 градусів, вдень потеплішає до +20 +23 градусів. В Одесі прохолодніше, +16 +18 градусів. У Криму повітря прогріється до +23 градусів.

На півночі без опадів, вдень можлива невелика хмарність. Вночі +4 +6 градусів, удень стовпчики термометрів піднімуться до +21 +23 градусів.

В західних областях пройдуть невеликі короткочасні дощі. Вночі +4 +8 градусів, в Ужгороді до +10 градусів. Вдень повітря прогріється до +21 +24 градусів.

В центральній частині країни сухо і сонячно. Вночі +5 +7 градусів, вдень прогріється до +20 +23 градусів.

У столиці 25 квітня буде сонячно, без опадів. Вночі +6 +8 градусів, вдень потеплішає до +21 +23 градусів.

Буде жарко, але дощитиме: синоптики зробили попередження про погоду

Погода в Україні 25 квітня

Народний синоптик Леонід Горбань розповів, що така тепла погода в Україні протримається до Великодня, а також у перші дні травня. В кінці квітня – на початку травня Україну можуть накрити грози.

А ось після Великодня, 6-7 травня, в Україні трохи похолодає. Але вже через кілька днів, після 9 травня, температура повітря підніметься до +28 +30 градусів. Сильні дощі очікуються тільки в кінці травня – початку червня.

Буде жарко, але дощитиме: синоптики зробили попередження про погоду

Погода в Україні на Великдень, 28 квітня

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що синоптик порадувала українців позитивним прогнозом погоди.

А також розповідали про те, що синоптики дали несподіваний прогноз погоди на передвеликодній тиждень.

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