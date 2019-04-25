Будут греметь грозы: синоптик сделала неблагоприятный прогноз на Пасху

Погода в Украине в ближайшие дни ожидается теплая, но на выходных ожидаются дожди и грозы во многих областях страны. Об этом рассказала синоптик Наталка Диденко в своем блоге на сайте opinionua.com.

Погода в Украине начнет портиться уже в пятницу, 26 апреля. Наталка Диденко предупредила, что ухудшение начнется с западных и северных областей.

"В конце недели увеличится количество туч на западе Украины. Местами пройдут дожди и даже прогремят грозы. Влажный массив достигнет 26, 27 и 28 апреля Винницкой, Житомирской и Киевской областей. На остальной территории Украины удержится сухая воздушная масса", - сообщила синоптик.

Она отметила, что ночные заморозки отступят и местами температура может повыситься до +26 градусов.

"Температура воздуха постепенно будет повышаться. Ночью заморозки отступят – ожидается +4 +10 градусов, на юге +8 +14 градусов. На протяжении дня столбики термометров достигнут +13 +19 градусов, с постепенным повышением до +15 +24 градуса. При более интенсивном солнечном нагревании температура воздуха может повыситься до +20 +26 градусов", - отметила Диденко.

Карта погоды

Также синоптик предупредила о сильном штормовом ветре в западных областях и отметила, что местами порывы могут достигать 15-20 м/с.

"На Пасху дожди более вероятны в западной части Украины. А 28 апреля ожидается понижение температуры на 3-6 градусов", - сделала прогноз Диденко и предупредила, что в столице в воскресенье также возможен дождь.

Погода в Украине на Пасху (Виталий Носач, РБК-Украина)

"В Киеве Страстная неделя – теплая и солнечная. Температура воздуха в ночные часы +7 +12 градусов, а в течении дня настоящее, почти летнее, тепло порадует и людей, и природу: +18 +23 градуса. В Пасхальную ночь в столице осадки не предполагаются, температура воздуха +9 +12 градусов. Днем 28 апреля есть вероятность дождя, температура воздуха будет колебаться около +20 градусов", - сообщила синоптик и предупредила, что с понедельника, 29 апреля в Украине резко испортится погода.

"Изменение погоды – дожди, грозы и понижение температуры воздуха – ожидается в понедельник, 29 апреля", - добавила Диденко.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что синоптики рассказали о погоде на праздничных выходных.

А также рассказывали о том, что категорически запрещено делать в Чистый четверг.