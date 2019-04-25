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Синоптики попередили про посилення вітру в Україні

Новини » Суспільство    25.04.2019 - 08:49
Синоптики попередили про посилення вітру в Україні
Фото: в Україні очікується сильний вітер (УНІАН)

На заході України очікуються сильні пориви вітру

Погода в Україні 25 квітня буде теплою, на заході країни очікуються пориви до 18 м/с. Про це йдеться в повідомленні Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Повідомляється, що 25 квітня в західних областях очікуються пориви вітру 15-18 м/с (I рівень небезпеки, жовтий). Крім того, у зв'язку з відлигою на високогір'ї Івано-Франківської та східній частині Закарпатської областей зберігається значна лавинна небезпека.

За даними Гідрометцентру, 25-28 квітня в північних, західних, центральних та Харківській областях переважатиме надзвичайна (5 класу), на решті території України - висока (4 класу) пожежна небезпека.

У Києві та Київській області 25 квітня висока (4 класу) пожежна небезпека з підвищенням протягом 26-28 квітня до надзвичайного рівня.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що синоптики 25 квітня обіцяють дощі в західних областях України.

За прогнозами Гідрометцентру, погода в Україні найближчими днями різко зміниться в бік потепління, однак можливі ще невеликі похолодання і дощі.

 

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