Будьте готові до дзвінків від шахраїв: нова схема аферистів

Аферисти в Україні (Колаж: РБК-Україна)

Аферисти продовжують обманювати довірливих українців

Аферисти моніторять відомі сайти з оголошеннями по продажу товарів і пошуку роботи, щоб знайти кого "розвести". Жителька Дружківки Тетяна дала оголошення про продаж старенького дивана і через пару годин зателефонував перший потенційний клієнт, який представився власником комісійного магазину.

Спочатку дізнався про стан товару, розпитав про терміні служби і далі повів себе так, як зазвичай діють шахраї - ошелешив жінку швидким рішенням, щоб жертва не встигла подумати.

Чоловік торгуватися не став, а одразу ж попросив номер банківської карти, куди мав намір перерахувати всю суму. Однак Тетяну здивувало те, що покупець попросив також реквізити з повним зазначенням особистих даних для заповнення рахунку, а потім телефони близьких родичів з іменами.

Жінка зрозуміла, що це, швидше за все, обман і не стала продовжувати діалог з хитрим шахраєм. А комісійного магазину меблів в місті, як з'ясувалося, ніколи не було.

Варто пам'ятати, що шахраї завжди намагаються вивідати якомога більше інформації у жертви, яка допомогла б їм обманним шляхом отримати чужі гроші. А номери телефонів близьких їм потрібні, щоб надалі шантажувати. Тому, якщо Вам задають дуже особисті питання при купівлі товару - ввічливо відмовте і покладіть трубку.

Нагадаємо, що ПриватБанк потрапив у скандал через зниження кредитних лімітів.

Раніше ми писали, що мошеннки ошукали вкладників на вісім мільйонів гривень.

А також про те, що аферисти з Сум "розвели" квартирантів на 60 тисяч.