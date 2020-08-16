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Ошукали вкладників на вісім мільйонів гривень: схема нової афери

Неділя 16 серпня 2020 08:40
Ошукали вкладників на вісім мільйонів гривень: схема нової афери
Аферисти в Україні (Колаж: РБК-Україна)
Автор: Дарья Русина

Шахраї брали гроші вкладників через криптовалютні та електронні гаманці

Аферисти не перестають дивувати жителів України новими схемами обману. Не так давно співробітники кіберполіції Київської області виявили фінансову "піраміду" в інтернеті.

Організатори афери присвоїли собі гроші вкладників, що в загальній сумі склало понад вісім мільйонів гривень. Про це на сайті проінформувала кіберполіція України.

Наголошується, що троє громадян створили понад 10 веб-сайтів, на яких пропонували отримувати пасивний дохід від інвестування в перспективну компанію. Адміністратори сайтів дотримувалися анонімності, приймаючи гроші через електронні гаманці.

Інвестори вкладали не менше 300 долларів. А шахраї блокували користувачів як тільки отримували гроші. На шахрайські дії попалися понад 100 осіб. Серед ошуканих є як українці, так і іноземці.

Кіберполіція з'ясувала, що офіс компанії перебував в Одесі, де в ході обшуку була вилучена комп'ютерна техніка, банківські картки, мобільні телефони та чорнові записи.

На даний момент слідчі встановлюють всіх потерпілих. Відкрито кримінальне провадження за ст. Шахрайство (ч. 4 ст. 190 КК).

Нагадаємо, що аферисти з Сум "розвели" квартирантів на 60 тисяч.

Раніше ми писали про те, що в Одесі шахрай обдурив туристів на велику суму.

А також розповідали про те, що ПриватБанк потрапив у скандал через фальшиві купюри в банкоматі.

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