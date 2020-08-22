Будьте готовы к звонкам от мошенников: новая схема аферистов

Аферисты в Украине (Коллаж: РБК-Украина)

Аферисты продолжают обманывать доверчивых украинцев

Аферисты мониторят известные сайты с объявлениями по продаже товаров и поиску работы, чтобы найти кого "развести". Жительница Дружковки Татьяна дала объявление о продаже старенького дивана и спустя пару часов позвонил первый потенциальный клиент, который представился владельцем комиссионного магазина.

Сначала узнал о состоянии товара, расспросил о сроке службы и дальше повел себя так, как обычно действуют мошенники - ошарашил женщину быстрым решением, чтобы жертва не успела подумать.

Мужчина торговаться не стал, а сразу же попросил номер банковской карты, куда намеревался перечислить всю сумму. Однако Татьяну удивило то, что покупатель попросил также реквизиты с полным указанием личных данных для заполнения счета, а потом телефоны близких родственников с именами.

Женщина поняла, что это, скорее всего, обман и не стала продолжать диалог с хитрым мошенником. А комиссионного магазина мебели в городе, как выяснилось, никогда не было.

Стоит помнить, что мошенники всегда пытаются выведать как можно больше информации у жертвы, которая помогла бы им обманным путем заполучить чужие деньги. А номера телефонов близких им нужны, чтобы в дальнейшем шантажировать. Поэтому, если Вам задают слишком личные вопросы при покупке товара - вежливо откажите и положите трубку.

Напомним, что ПриватБанк угодил в скандал из-за снижения кредитных лимитов.

Ранее мы писали, что мошеннки обманули вкладчиков на восемь миллионов гривен.

А также о том, что аферисты из Сум "развели" квартирантов на 60 тысяч.