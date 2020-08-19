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Викручуйся, як хочеш: ПриватБанк потрапив у скандал через зниження кредитних лімітів

Середа 19 серпня 2020 17:25
Викручуйся, як хочеш: ПриватБанк потрапив у скандал через зниження кредитних лімітів
ПриватБанк (фото: РБК-Україна)
Автор: Володимир Костирін

ПриватБанк розкритикували клієнти через блокування популярної послуги без попередження

ПриватБанк потрапив у новий скандал через зниження кредитних лімітів без попередження клієнтів. Люди почали скаржитися також, що співробітники фінансової установи не змогли їм виразно пояснити причину такого рішення.

Деякі українці також висловлюють намір припинити користуватися послугами банку. Про це передає Мінфін.

"На рівному місці зрізали кредитний ліміт. Просто взяли та зрізали. Ніколи не було прострочень у виплатах. Клієнт банку більш як 10 років. І тут на тобі. Це щастя, що не встиг зробити покупку по оплаті частинами. Було б взагалі весело. Буду шукати інший банк", - йдеться у публікації.

У відповідь на претензію оператор ПриватБанку повідомив, що кредитний ліміт встановлюється і може бути переглянутий банком на основі багатьох факторів.

"Дійсно, гарна кредитна історія і відсутність прострочень враховуються, та це не єдині фактори, на підставі яких приймається остаточне рішення", - сказано в повідомленні. Також додається, що у разі продовження користування послугами і продуктами банку клієнт "збільшує шанси на підвищення ліміту в майбутньому".

Після цього чоловік також поскаржився на те, що "виходить, що планувати нічого не можна. Ти плануєш одне, виходячи з поточних умов, а банк ці умови змінює на раз. А ти викручуйся, як хочеш".

Викручуйся, як хочеш: ПриватБанк потрапив у скандал через зниження кредитних лімітівВикручуйся, як хочеш: ПриватБанк потрапив у скандал через зниження кредитних лімітів

Фото: скрін minfin.com.ua

Про зниження кредитного ліміту розповів також і інший клієнт Приватбанку, пише Tehnofan. Він поскаржився, що на картці на рахунку після цього навіть залишився мінус.

"І це при тому, що відкритий рахунок з оборотом більше мільйона в рік. Що ви собі думаєте при такому відношенні, я не довго буду вашим клієнтом!", - обурюється клієнт.

У відповідь оператор банку написав, що кредитний ліміт встановлюється для кожного клієнта індивідуально, і що його розраховують "за допомогою складної математичної моделі", яка включає в себе сотні факторів.

Викручуйся, як хочеш: ПриватБанк потрапив у скандал через зниження кредитних лімітів

Фото: скрін tehnofan.com.ua

Раніше повідомлялося, що була розкрита нова схема аферистів, коли шахраї прикривалися ПриватБанком.

Також ми писали про те, що нещодавно ПриватБанк потрапив у скандал зі страховками.

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