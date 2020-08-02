Поліція відмовилася допомогти: аферисти з Сум "розвели" квартирантів на 60 тисяч

Аферисти з Сум обікрали квартирантів на 60 тисяч (pixabay)

Шахраї вкрали речі і перестали виходити на зв'язок

У Сумах з'явилися спритні шахраї, які ховаються під "масками" доброзичливих орендодавців. Спочатку вони здають квартиру, а потім - поки нікого немає вдома - змінюють замок на двері та вивозять речі. Подробиці афери опубліковані на сторінці постраждалої в соціальній мережі Facebook.

"Почалося все з того, що ми з хлопцем поїхали на тиждень в Полтаву до друзів. По поверненню в Суми, через тиждень, вирушили додому в орендовану квартиру за адресою вул. Троїцька 24, кв 5. Піднявшись на потрібний поверх і, вставивши ключ в замкову щілину, виявили, що замок був змінений без нашого відома ", - зазначено в повідомленні.

На телефонні дзвінки довгий час ніхто не відповідав і в кінцевому підсумку довелося ночувати на вулиці. "На наступний день, коли нас впустили в квартиру, ми побачили, що вся техніка і речі були кудись вивезені. Після чого нам виставили рахунок за нібито нанесені квартирі пошкодження. Стало зрозуміло, що нас шантажують. Спочатку була названа сума в 2 тис. гривень. Коли гроші були знайдені, зазначеної раніше суми виявилося недостатньо. Тепер ми повинні були 5 тисяч гривень ", - пише постаждала.

У поліції допомагати не захотіли, тому було прийнято рішення зв'язатися з аферисткою і віддати їй гроші. Ніна Миколаївна (ім'я шахрайки) тут же запропонувала прийти на наступний день і подивитися наші речі.

"Ми прийшли до вказаного місця (прошу звернути увагу, що вказане місце - це підвал), де лежала купа вже гнилих речей. Одяг лежав в земляному підвалі як купа сміття протягом декількох місяців. При цьому, в підвалі не було виявлено ні техніки, ні меблів (електрочайник, музичні колонки, фен, плойка, дві праски, настільні лампи, тепловентилятор, різний посуд, стіл та ін). У цілому нанесений збиток склав понад 60 тисяч! " - зазначено в повідомленні.

Через час потерпіла пішла до поліції та заяву про крадіжку речей було складено повторно. Поліція повідомила, що такі питання повинні вирішуватися через суд. Але вирішення цього питання коштує чималих грошей, тому такий варіант на даний момент залишається недоступним.

"Працює шахрайка у метеорологічному центрі Сум і виглядає цілком пристойно. Тобто людина, яка з першого погляду здалася нам цілком адекватною та хорошою, виявилася підлою аферисткою. До речі, шахрайка також неодноразово заходила до квартири, поки нас не було, і рилася в речах . в один з її візитів, з квартири втік наш кіт ", - зазначено в повідомленні.

Українцям радять відповідальніше ставитися до пошуку квартири, щоб не попастися у подібну ситуацію.

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