В Киеве возросло количество жертв в результате атаки РФ: среди погибших 5-летний ребенок

В Киеве возросло количество жертв в результате ночной российской атаки дронами по столице. Среди трех погибших 5-летний ребенок, также есть пострадавшие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Национальной полиции Украины.

Сейчас следственно-оперативные группы и криминалисты полиции Киева продолжают работать на местах, помогают людям и документируют последствия очередного нападения РФ на столицу Украины.

Также правоохранители подтвердили, что падение обломков дронов зафиксировано в нескольких районах столицы. В частности:

"В результате атаки врага восемь человек получили различные травмы, еще трое погибли. Среди погибших 5-летний ребенок", - говорится в сообщении.

Ночной обстрел Киева и области

Отметим, что в ночном отчете ГСЧС чрезвычайники указывали, в каких районах и где именно были пожары. Также по состоянию на то время было известно, что в столице погибли два человека, а пострадавших было семь.

Кроме того, россияне атаковали этой ночью Киевскую область. В результате атаки было известно, что в нескольких районах региона повреждены дома, автомобиль, а также было двое пострадавших. Подробнее об этом - в материале РБК-Украина.

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