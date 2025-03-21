Украинские воины поблагодарили британцев за поддержку пронзительным стихом (видео)

Во Всемирный день поэзии, 21 марта, украинские военные-поэты осуществили мощный жест благодарности Великобритании за ее непоколебимую поддержку Украины в борьбе с российским агрессором. Пятеро талантливых художников, которые сегодня защищают страну на передовой или не так давно носили военную форму, вместе прочитали культовое стихотворение Уильяма Эрнеста Хенли "Непокоренный" (англ. "Invictus").

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на видео, опубликованное UNITED24 .

К символическому видео присоединились известные украинские поэты и военнослужащие: Павел Вышебаба, Николай Антощак, Алексей Каркачев, Артур Дронь, а также писатель и бывший военнослужащий Павел Матюша.

Их голоса, полные силы и веры, прозвучали как искренняя благодарность британскому народу и правительству за всестороннюю помощь Украине в это трудное время.

Стихотворение "Invictus", написанное в 1875 году, является символом стойкости, мужества и несокрушимой воли к победе, даже перед лицом самых сложных испытаний. Его строки как никогда актуальны для украинского народа, который героически противостоит агрессору.

Выбрав именно это стихотворение для своего обращения, украинские военные поэты подчеркнули не только свою благодарность Британии, но и напомнили миру, что борьба за свободу и независимость нашей страны продолжается.

Текст стихотворения "Нескорений":

Попри ніч нескінченну, що вкрила весь світ,

Попри прірви глибокі, що збільшують гніт,

Попри все, буду вдячним я завжди богам,

Непокорним залишусь, не здамся я вам.

Крізь незгоди, що братимуть мене в полон,

Не здолати мене, не піду на поклон.

Крізь нещастя й біди, що матиму знов,

Голови не схилю я, лишайте цю кров.

В цьому місці знайомі всім сльози і біль,

Нависає над нами диявольська тінь,

Крізь роки ця загроза шукає нас всіх,

Та не знайде вона,хай залишить цей гріх.

Неважливо наскільки притиснуть мене,

Покарань не минути, важливо одне:

Назавжди володар я долі своєї,

Господар душі я і волі моєї.

Этот трогательный проект стал еще одним свидетельством прочных связей между Украиной и Великобританией, основанных на общих ценностях свободы и демократии.

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