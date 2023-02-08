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Число жертв в результате землетрясения в Турции выросло до 6234 человек

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Среда 08 февраля 2023 09:06
Число жертв в результате землетрясения в Турции выросло до 6234 человек Фото: число жертв в результате землетрясения в Турции выросло до 6234 человек (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Число погибших в результате мощного землетрясения в Турции, произошедшего 6 февраля, возросло до 6234 человек, еще более 37 тысяч людей получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Anadolu.

"Число жертв землетрясения в Турции возросло до 6234, раненых – 37 011", - сообщили в Управлении по чрезвычайным ситуациям МВД Турции.

Тем временем в стране обнародован указ президента о введении чрезвычайного положения в 10 провинциях, пострадавших от разрушительного землетрясения. Согласно документу, режим ЧП вступает в силу с 01:00 по местному времени 8 февраля и будет действовать в течение 3 месяцев.

Напомним, утром 6 февраля Турцию и Сирию потрясли мощные землетрясения. В результате подземных толчков разрушены многие дома. На местах разрушения возникли пожары.

Президент Украины Владимир Зеленский, в свою очередь, распорядился отправить в Турцию гуманитарную помощь. Также туда выехали украинские спасатели, которые помогут в разборе завалов.

Подробнее о землетрясениях в Турции, Сирии 6 февраля - читайте в материале РБК-Украина.

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