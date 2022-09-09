Хто буде правити Британією після Чарльза III: усі варіанти наступних королів і королев

Після смерті Єлизавети II у віці 96 років британський престол перейшов її старшому синові Чарльзу, якому в листопаді виповниться 74 роки. Принц Уельський може відмовитися від трону, чи у випадку його смерті, правління перейде по лінії успадкування.

Про всі варіанти наступних королів написали у виданні The Sun.

Схема успадкування британського престолу

Отже, старший син королеви Чарльз III стає королем Великої Британії.

Його дружина - Камілла, герцогиня Корнуольська, автоматично стає королевою, але буде іменуватися королевою-консортом (дружина правлячого короля) відповідно до побажань покійної Єлизавети II.

Уільям стає герцогом Корнуольським, але зберігає за собою титул герцога Кембриджського, тому буде називатися герцогом Корнуольським і Кембриджським. Він стане принцом Уельським після входження в новий статус.

Вільям і маленький принц Джордж (фото: Getty Images)

Герцогиня Кембриджська стає герцогинею Корнуольською і Кембриджською. Але вона не стане принцесою Уельською, поки не буде в новому статусі Уільям.

Схема успадкування британського престолу (скріншот thesun.co.uk)

У принца Джорджа не зміниться титул, хоча він переміститься з третього на друге місце в черзі на престол.

Принцеса Шарлотта і принц Луї не змінять свої титули, але переходять на третє і четверте місця в черзі.

Принц Гаррі зараз п'ятий, Арчі шостий, а його сестра Лілібет сьома в списку спадкування престолу.

Принц Гаррі з маленьким Арчі (фото: instagram.com/sussexroyal)

Принц Ендрю зберігає титул герцога Йоркського і займає восьме місце в черзі.

Принцеса Беатріс стає дев'ятою в черзі, а її дочка Сієнна - десятою.

Принцеса Євгенія зараз 11-а в черзі, а її син Август - 12-й.

Принц Едуард стає герцогом Единбурзьким і займає 13-е місце в черзі.

Принцеса Анна займає 16 місце-відразу за дітьми Едварда.

Відзначимо, що Чарльз III також є королем Канади, Австралії, Нової Зеландії, Ямайки, Багамських островів, Гренади, Папуа-Нової Гвінеї, Соломонових островів, Тувалу, Сент-Люсії, Сент-Вінсента і Гренадин, Белізу, Антигуа і Барбуди і Сент-Кітс і Невіс.