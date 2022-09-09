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Кто будет править Британией после Чарльза III: все варианты следующих королей и королев

Новина українською →
Пятница 09 сентября 2022 10:20
Кто будет править Британией после Чарльза III: все варианты следующих королей и королев Фото: Кто будет править Великобританией после смерти Елизаветы II (Getty Images)
Автор: Людмила Жукова

После смерти Елизаветы II в возрасте 96 лет британский престол перешел ее старшему сыну Чарльзу, которому в ноябре исполнится 74 года. Принц Уэльский может отказаться от трона, либо в случае его смерти, правление перейдет по линии наследования.

Обо всех вариантах следующих королей написали в издании The Sun.

Схема наследования британского престола

Итак, старший сын королевы Чарльз III становится королем Великобритании.

Его жена - Камилла, герцогиня Корнуольская, автоматически становится королевой, но будет именоваться королевой-консортом (супруга правящего короля) в соответствии с пожеланиями покойной Елизаветы II.

Уильям становится герцогом Корнуолльским, но сохраняет за собой титул герцога Кембриджского, поэтому будет называться герцогом Корнуолльским и Кембриджским. Он станет принцем Уэльским после вхождения в новый статус.

Кто будет править Британией после Чарльза III: все варианты следующих королей и королевУильям и маленький принц Джордж (фото: Getty Images)

Герцогиня Кембриджская становится герцогиней Корнуолльской и Кембриджской. Но она не станет принцессой Уэльской, пока не будет в новом статусе Уильям.

Кто будет править Британией после Чарльза III: все варианты следующих королей и королевСхема наследования британского престола (Скриншот thesun.co.uk)

У принца Джорджа не изменится титул, хотя он переместится с третьего на второе место в очереди на престол.

Принцесса Шарлотта и принц Луи не изменят свои титулы, но переходят на третье и четвертое места в очереди.

Принц Гарри сейчас пятый, Арчи шестой, а его сестра Лилибет седьмая в списке наследования престола.

Кто будет править Британией после Чарльза III: все варианты следующих королей и королевПринц Гарри с маленьким Арчи (фото: instagram.com/sussexroyal)

Принц Эндрю сохраняет титул герцога Йоркского и занимает восьмое место в очереди.

Принцесса Беатрис становится девятой в очереди, а ее дочь Сиенна - десятой.

Принцесса Евгения сейчас 11-я в очереди, а ее сын Август - 12-й.

Принц Эдуард становится герцогом Эдинбургским и занимает 13-е место в очереди.

Принцесса Анна занимает 16-е место, сразу за детьми Эдварда.

Отметим, что Чарльз III также является королем Канады, Австралии, Новой Зеландии, Ямайки, Багамских островов, Гренады, Папуа-Новой Гвинеи, Соломоновых островов, Тувалу, Сент-Люсии, Сент-Винсента и Гренадин, Белиза, Антигуа и Барбуды и Сент-Китс и Невис.

Ранее мы сообщали, что появилось последнее фото Елизаветы II, на котором она улыбалась.

Также читайте, как Елизавета II поддерживала народ Украины.

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Елизавета II
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