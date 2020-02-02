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Допомагатиме "розлученим" за гроші: Меган Маркл здивувала дивним рішенням

STYLERПерсони    02.02.2020 - 18:32
Допомагатиме "розлученим" за гроші: Меган Маркл здивувала дивним рішенням
Меган Маркл допоможе вступити в шлюб за гроші (фото: facebook.com/TheBritishMonarchy)

Дружина принца Гаррі буде виступати в канадському реаліті-шоу

Дружина принца Гаррі Меган Маркл стане наставником в канадському реаліті-шоу, де буде допомагати дівчатам вступити в новий шлюб. Про це інформує видання "Рage six".

За словами близького до знімальної групи джерела, мова йде про шоу під назвою "I Do, Redo", де Маркл приєднається до своєї кращої подруги Джесіці Малруні - стиліста весілля в Торонто.

Відзначається, що Меган Маркл допомагатиме нареченим вступити в новий шлюб., А гонорар колишньої актриси за день зйомок в шоу складе значну суму - 588 доларів.

Забрала Гарри из семьи: Меган Маркл обвинили в подлости и лицемерииМеган Маркл і принц Гаррі (Фото: facebook.com/TheBritishMonarchy)

Нагадаємо, що першого чоловіка Меган Маркл звуть Тревор Енгельсон. Він народився 23 жовтня 1976 року в Лонг-Айленді, штат Нью-Йорк і на момент знайомства з Меган вважався успішним голлівудським продюсером, який починав кар'єру в якості асистента.

До весілля Маркл і Енгельсон зустрічалися 6 років і одружилися в 2011 році. Але шлюб тривав менше двох років. Причиною розлучення назвали непримиренні розбіжності.

Меган Маркл і принц Гаррі знову потрапили в скандал: тепер через рекламу Принц Гаррі зізнався другові, як жахливо він страждає від осуду громадськості: Це ненормально
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