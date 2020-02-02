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Забрала Гаррі з сім'ї: Меган Маркл звинуватили у підлості та лицемірстві

STYLERПерсони    02.02.2020 - 08:31
Забрала Гаррі з сім'ї: Меган Маркл звинуватили у підлості та лицемірстві
Меган Маркл і принц Гаррі (фото: instagram.com/sussexroyal)

Меган Маркл була розкритикована тенісним оглядачем

Меган Маркл навмисне "забрала принца Гаррі з сім'ї", повідомляє тенісний оглядач Аннабель Крофт. Вона вважає, що пара "не буде щасливішою", навіть будучи у Канаді, передає Daily Mail.

Тенісний коментатор вважає, що принц Гаррі не планував відмовлятися від королівських обов'язків. Однак Меган вміє застосовувати маніпулятивні прийоми, які також позначаються і на її чоловіка.

Забрала Гаррі з сім'ї: Меган Маркл звинуватили у підлості та лицемірствіМеган Маркл і принц Гаррі (Фото: facebook.com/TheBritishMonarchy)

"Здається, вона забрала Гаррі у його сім'ї, і тепер він позбавлений королівських титулів. Я думаю, що вона робить те ж саме в Канаді - відокремлює принца від його походження", - пише оглядач.

Також Аннабель додає: "Я не можу зрозуміти, яким чином їм буде спокійніше жити в Канаді. Я не думаю, що вони стануть щасливішими, якщо будуть жити окремо від решти королівської сім'ї".

Однак деякі експерти стверджують, що ЗМІ дуже критично ставилися і продовжують ставитися до спроб Гаррі та Меган виступити проти застарілих традицій або запропонувати нові моделі.

За їх словами, рішення Сассекських залишити свої посади є досить розумним. Адже терпіти постійну критику на свою адресу було б вельми дивно.

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