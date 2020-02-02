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Будет помогать "разведенкам" за деньги: Меган Маркл удивила странным решением

STYLERПерсоны    02.02.2020 - 18:32
Будет помогать "разведенкам" за деньги: Меган Маркл удивила странным решением
Меган Маркл поможет вступить в брак за деньги (фото: facebook.com/TheBritishMonarchy)

Супруга принца Гарри будет выступать в канадском реалити-шоу

Супруга принца Гарри Меган Маркл станет наставником в канадском реалити-шоу, где будет помогать девушкам вступить в новый брак. Об этом информирует издание "Рage six".

По словам близкого к съемочной группе источника, речь идет о шоу под названием "I Do, Redo", где Маркл присоединится к своей лучшей подруге Джессике Малруни - стилисту свадьбы в Торонто.

Отмечается, что Меган Маркл будет помогать невестам вступить в новый брак., а гонорар бывшей актрисы за день съемок в шоу составит значительную сумму - 588 долларов.

Забрала Гарри из семьи: Меган Маркл обвинили в подлости и лицемерииМеган Маркл и принц Гарри (Фото: facebook.com/TheBritishMonarchy)

Напомним, что первого мужа Меган Маркл зовут Тревор Энгельсон. Он родился 23 октября 1976 года в Лонг-Айленде, штат Нью-Йорк и на момент знакомства с Меган считался успешным голливудским продюсером, который начинал карьеру в качестве ассистента.

До свадьбы Маркл и Энгельсон встречались 6 лет и поженились в 2011 году. Но брак продлился меньше двух лет. Причиной расставания назвали непримиримые разногласия.

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