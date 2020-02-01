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Міні-Кардашьян: Меган Маркл викликала обурення громадськості

STYLERПерсони    01.02.2020 - 13:51
Міні-Кардашьян: Меган Маркл викликала обурення громадськості
Меган Маркл і принц Гаррі (Фото: facebook.com/TheBritishMonarchy)

Меган Маркл порівняли з Кім Кардашьян

Меган Маркл порівняли з Кардашьян за "ганебну" поведінку. Таким чином про герцогиню відгукнувся відомий британський телеведучий Пірс Морган, передає видання The Sun.

Дружину принца Гаррі Меган Маркл назвали міні-Кардашьян, зазначивши, що своїми діями вона не зможе справити враження, подібні до того, що свого часу зробила принцеса Діана.

Міні-Кардашьян: Меган Маркл викликала обурення громадськостіМеган Маркл і принц Гаррі (Фото: facebook.com/TheBritishMonarchy)

"Вона закінчить як королівська міні-копія Кім Кардашьян з усією ганьбою, що властива цьому статусу", - зазначив Пірс Морган.

Він також звинуватив принца Гаррі і Маркл в самозакоханості та егоцентричності, а те, що вони вирішили переїхати в Ванкувер, Морган розцінив, як спробу "зробити з Меган велику зірку".

Британець також заявив, що не схвалює дії Єлизавети II. Він вважає, що королева дозволила подружжю вести себе "як світові знаменитості", при цьому заробляючи на своєму королівському минулому. За його словами, це ніщо інше як початок кінця монархії.

Раніше стало відомо, що Меган Маркл підписала контракт з кіностудією Disney, вона планує озвучити персонажа одного з мультфільмів. А отриманий гонорар герцогиня пожертвує в благодійну організацію, яка захищає тварин від браконьєрства, "Слони без кордонів".

Крім того, 38-річна герцогиня веде переговори з гігантом модної індустрії - французьким модним будинком Givenchy.

Нагадаємо, що близька подруга принца Чарльза американська актриса Стефані Пауерс жорстко розкритикувала Меган Маркл за те, що герцогиня перетворює життя королівської сім'ї в своє власне шоу.

Вона заявила, що Меган робить все, щоб бути зіркою і всіляко намагається привернути до себе увагу, але це зовсім не та модель поведінки, якої їй потрібно дотримуватися.

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