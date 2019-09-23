На Донбасі жителі різко висловилися про відвід військ: тут буде м'ясорубка (відео)

На Донбасі готується розведення сил, згідно з яким ЗСУ повинні відійти від усієї лінії розмежування з перспективою створення безпечних районів навколо н.п. Золоте та Петровське. Раніше подібні заходи були проведені в Станиці Луганській.

Цивільне населення Золотого-4 поблизу КПВВ "Золотий" у Луганській області виступають проти того, щоб українські бійці пішли. Люди бояться, що після цього в селище одразу зайдуть бойовики та влаштують "м'ясорубку". Про цього передає "Радіо Свобода".

Зазначимо, що дату початку відводу сил і засобів в Мінську в ході обговорень 18 вересня не погодили. Не дивлячись на це, цивільне населення побоюється навіть думок про це.

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За словами місцевої жительки Марини Данилкіної, українські військові на своїй землі, і рухатися повинні не назад, а вперед.

"На українській території розведення військ не може бути. Це українська територія. Далі, куди можуть піти українські війська - тільки вперед, до нашого законного кордону. У нас всі люди можуть піднятися для того, щоб не відпустити звідси українські війська. Ми будемо поруч з ними, але не відпустимо війська з української території", - каже жінка.

Український прапор на стовпі біля магазину в центрі Золотого-4 (Фото: radiosvoboda.org)

На сьогоднішній день в Золотому проживають 526 людей.

"Ми відчуваємо себе в безпеці. Якщо підуть від сюди війська, ми будемо в небезпеці. Тут буде м'ясорубка, справжня. Тому що окупанти все одно сюди зайдуть. А це українська територія, - наголосила Данилкіна.

Цивільні дуже бояться, що розпочнеться безкарність і незаконні самосуди над тими громадянами, які проживали поруч з військовими та підтримували їх. Також люди бояться відсутності влади та комунікацій з нею.

Відео: facebook.com/myroslavhai

Як кажуть бійці ЗСУ, окупанти відходити не мають наміру, вони продовжують збройні провокації та обстріли, підповзають до позицій сил ООС і чинять диверсії.

Український військовий Артур, який з 2014 року на фронті, пояснює, що бойовики відразу ж після маневру зайдуть на їх місце: "Якщо тут розведуть війська, то це буде дуже погано. Місцеві жителі бояться. Ми тільки відійдемо - вони підуть відразу в наступ".

На цій ділянці фронту в Луганській області не спостерігається агресивних контактних боїв. Відстань між ЗСУ та окупантами - кілька сотень метрів.

Відео: radiosvoboda.org

Як повідомлялося раніше, на засіданні Тристоронньої контактної групи в Мінську в середу, 18 вересня, російська сторона заблокувала розведення сил в районі Золотого і Петровського.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що командування операції Об'єднаних сил разом з представниками Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ домовилися про розведення сил у Станиці Луганській у період з 26 по 28 червня.